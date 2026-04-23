Nace otra plataforma vecinal en Lugo, en este caso para apoyar el cambio de liderazgo al frente del gobierno local

LUGO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un día después de que se anunciase la creación de un colectivo en contra de la moción de censura en Lugo, este jueves se ha anunciado la creación de la plataforma 'Salvemos Lugo', una iniciativa que surge con el objetivo contrario, en este caso, para "rescatar la ciudad de la parálisis y el abandono, y promover un cambio en la gestión municipal".

La presentación de la entidad ha tenido lugar este jueves mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación en el que el colectivo expone sus principales reivindicaciones.

La plataforma se define como un movimiento "ajeno a siglas políticas e ideologías" y asegura que su finalidad es "centrarse en la gestión, la fiabilidad y la búsqueda de soluciones a los problemas de la ciudad".

En este sentido, sostienen que Lugo atraviesa una situación de deterioro derivada de la falta de acción y consideran que ha llegado el momento de "priorizar los hechos frente a los discursos".

Entre las principales demandas, el colectivo ha planteado un conjunto de medidas "urgentes" que abarcan desde la mejora del estado de las calles urbanas y las carreteras del rural hasta la creación de una playa fluvial, el impulso de una protectora de animales o la eliminación de la cita previa en los servicios municipales.

También ha reclamado un plan de abastecimiento y saneamiento para el rural, soluciones al problema del aparcamiento, apoyo al comercio local y la apertura de las instalaciones deportivas públicas a la ciudadanía.

Asimismo, proponen definir estrategias para proyectos como las termas artificiales y la Fábrica de la Luz, así como la puesta en marcha de un plan profesional de promoción exterior de la ciudad, todos ellos puntos que la popular Elena Candia anunció como parte de su programa para el gobierno que previsiblemente iniciará el 7 de mayo.

La plataforma ha calificado de necesario "abrir una nueva etapa y dar la oportunidad a otros equipos para comprobar si son capaces de revertir la situación actual". No obstante, ha advertido de que este respaldo al cambio "no será incondicional" y ha subrayado que exigirán responsabilidades si no se cumplen las expectativas.

Por último, Salvemos Lugo ha instado a los responsables políticos, independientemente de su partido, "a trabajar con ambición y a situar los intereses de la ciudad y de sus habitantes por encima de cualquier otro objetivo".

"No queremos más excusas ni más retrasos, no queremos ser la ciudad más atrasada de España, no queremos sentir vergüenza de ver como Lugo se convierte en una ciudad pobre; queremos que nuestra ciudad se gestione con eficacia y se ponga en un lugar preferente en el mapa de las ciudades históricas", ha añadido, concluyendo con la exigencia de "un equipo capaz que saque a la ciudad de la decadencia".