Los nacimientos aumentan en más de un veintena en Galicia hasta agosto

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia registra un ligero repunte de nacimientos hasta agosto, del 0,25%, hasta un total de 8.943, estos son 22 más que hace un año en el mismo periodo.

Así figura en la Estimación Mensual de Nacimientos publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles, un incremento similar al 0,28% de la media española.

Galicia rompe en lo que va de 2025 con la tendencia descendiente de alumbramientos de años pasados, a falta de que se cierre el ejercicio con datos definitivos.

En cuanto a la edad de las madres, el grupo más numeroso fue de 35 a 39 años, con un total de 2.939 en los ocho primeros meses de 2025, seguido por el grupo de 30 a 34 años (2.749). Las de 40 o más años fueron un total de 1.322 --incluidas 12 mujeres de 50 o más años--.

Solo en el mes de agosto de 2025 fueron 1.179 nacimientos en la comunidad, 26 más que en el octavo mes de 2024.