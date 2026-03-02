Natalia González, nueva responsable de Igualdade del PSdeG tras la marcha de Silvia Fraga por el caso Tomé

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en la Executiva del PSdeG - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora secretaria de Política Social del PSdeG, Natalia González Beneitez, pasa a ser a partir de este lunes la responsable de Igualdade en sustitución de Silvia Fraga, quien dimitió de su cargo en desacuerdo con la dirección del PSdeG por su gestión del caso de supuesto acoso sexual del alcalde de Monforte, José Tomé.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha trasladado esta decisión esta tarde de lunes a la Comisión Executiva Nacional Galega, durante su sesión ordinaria de marzo, con el fin de cubrir este puesto que estaba vacante.

Mientras, María Fernández Ojea, secretaria de Función Pública e Xustiza desde la celebración del 15º Congreso Nacional, se hace cargo de las responsabilidades que ostentaba González Beneitez.

Por su parte, Besteiro ha propuesto a la diputada autonómica Patricia Iglesias Rey para la secretaría de Administración Pública, Autogoberno, Xustiza e Asesoría Xurídica. Tal y como recogen los estatutos del PSdeG para el caso de incorporación de nuevos miembros al órgano de dirección, el nombramiento de Iglesias deberá ser ratificado por el Comité Nacional Galego en su próxima reunión.

CRISIS INTERNA EN EL PSOE

Precisamente, este lunes se ha conocido que la Fiscalía Provincial de Lugo ha decidido interponer una querella contra el alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé, quien el pasado mes de diciembre dimitió como presidente de la Diputación Lugo por "un presunto delito de acoso sexual y de abuso en el ejercicio de la función pública".

El caso Tomé desató una crisis en el PSdeG, y tras esta denuncia, el canal interno del PSOE recibió otra contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, por supuestamente acosar laboralmente como represalia a una concejala que había denunciado un caso de acoso sexual contra un exedil de la corporación local.

Posteriormente, dos exconcejalas socialista del Ayuntamiento de A Coruña registraron otra denuncia interna, en este caso por acoso laboral, contra la regidora de A Coruña y su número dos, Inés Rey y José Manuel Lage, unas acusaciones que la propia alcaldesa tachó de "ajuste de cuentas" de las dos exediles por no haber repetido en las listas.

En medio de esta situación, además, la que hasta ese momento era secretaria de Igualdade del PSdeG, Silvia Fraga --próxima al PSOE local de A Coruña--, presentó su dimisión como responsable del área en el partido crítica con la gestión del caso Tomé, un cargo del que ahora se encargará Natalia González.

Ante esta crisis el PSdeG, precisamente, convocó a principios de enero a su Comité Nacional, el máximo órgano de decisión entre congresos, una cita en la que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, explicó su gestión de los casos de Monforte y Barbadás y en la que la formación acordó la celebración de una conferencia feminista, que aún está fin fecha, pendiente de fijarse una vez se conozca la fecha de la que el PSOE organizará a nivel estatal.