Los niños gallegos tendrán una nueva vacuna de refuerzo contra la meningitis B a los 12 años

Archivo - Un niño recibe una vacuna. Foto de archivo. - Paco Poyato - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado este miércoles que Galicia dará un nuevo paso para "completar" su calendario de vacunación y reforzar la protección frente al meningococo B con una nueva vacuna que se administrará a los 12 años.

Lo ha trasladado en la sesión de control, en el marco de una pregunta formulada por el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien le ha afeado el "abandono" de la sanidad gallega. Tras la desconvocatoria de la huelga autonómica en la Atención Primaria, Rueda ha puesto el foco en la estatal por el Estatuto Marco y ha esgrimido que "la diferencia" con el Gobierno es que en Galicia, aunque haya "problemas", se llega a "acuerdos".

Al tiempo, ha defendido la "enorme calidad" de la sanidad gallega, "mejor", ha dicho, que cuando gobernaba el bipartito de PSdeG y BNG (2005-2009) y también que "hace dos años", ya con él al frente del Gobierno gallego. "Y tiene que ser mejor dentro de dos años", ha agregado, antes de reivindicar la inversión en este ámbito y ejemplar con el calendario de vacunación autonómico, el "mejor del mundo".

Con el trasfondo del brote de meningitis que afecta al sureste de Inglaterra y la convicción de que es preciso reforzar la prevención frente a enfermedades infecciosas, Rueda ha explicado que Galicia ya tiene dos vacunas contra la meningitis: una tetravalente (contra el meningococo C) que se dispensa a los 4 y 12 meses y a los 12 años, y una frente al meningococo B que se suministra en tres dosis a los bebés.

Ahora, Galicia "completará" esta protección frente al meningococo B con una nueva vacuna a los 12 años: una única dosis para los niños que tengan completa la pauta infantil y dos dosis para los que no.