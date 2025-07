El bajo nivel de caudal del río Lérez lleva al Ayuntamiento de Pontevedra a recomendar moderar el consumo de agua

PONTEVEDRA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Pontevedra ha aprobado este jueves diversas recomendaciones para moderar el consumo de agua, ante el bajo nivel de caudal del río Lérez.

Según ha informado en rueda de prensa la alcaldesa accidental, Eva Vilaverde, estas medidas son una previsión ante la escasez de agua en la cuenca del Lérez, con un caudal que se situó este jueves, 30 de julio, en 1,70 metros cúbicos por segundo.

"No se prevé a corto plazo que pueda llover, más bien todo lo contrario", ha subrayado Eva Vilaverde, que ha recordado que el protocolo interno diseñado tras la sequía del año 2022 indica que se deben tomar medidas cuando el nivel del caudal baja de 1,80.

La alcadesa accidental aseguró que el abastecimiento está garantizado en este momento a todos los municipios tienen captaciones en el Lérez, pero indicó que hace falta concienciar a la población sobre su consumo diario para asegurar el ahorro de agua y el uso racional de este "bien escaso".

De este modo, la Xunta de Goberno Local acordó recomendar a la ciudadanía y a las empresas y entidades sobre la necesidad de hacer un "uso sostenible del agua".

Pide que no se use el agua apta para consumo humano para llenar piscinas particulares, regar jardines o para la limpieza de coches particulares, etc.

CONSUMOS MUNICIPALES CONTROLADOS

El Ayuntamietno también anuncia que moderará los consumos municipales (baldeos de las calles, riegos de jardines, cierre de fuentes ornamentales, y otras medidas).

Además, recomiendan la instalación de dispositivos de ahorro doméstico así como de otras medidas para evitar el uso innecesario del agua, tales como la utilización de sistemas de ahorro de agua en los grifos, cerrar el grifo durante el cepillado o emplear la ducha en lugar del baño.

"Parecen cosas sin importancia pero tenemos que ser conscientes de que no somos nosotros solos los que empleamos el agua", ha destacado la dirigente municipal.

PETICIÓN A LAS EMPRESAS

El Ayuntamiento también insta a las empresas e industrias a "minimizar el consumo" y a un "uso razonable" del agua del abastecimiento municipal, toda vez que el uso prioritario es lo del abastecimiento a la población.

El gobierno local confía en que se "tome conciencia" de la importancia de llevar a cabo medidas de ahorro en el consumo del agua, "evitando lo malgasto y minimizando los usos prescindibles".