Noriega cree que la campaña de las municipales "será decisiva" y ve a CA en disposición de "cerrar el círculo"

Publicado 24/04/2019 14:56:36 CET

Compostela Aberta presenta los 24 nombres que acompañan a Noriega en su intento por revalidar la Alcaldía de la capital de Galicia

Compostela Aberta ha presentado este miércoles los 24 nombres que acompañan a Martiño Noriega en su intento por revalidar la alcaldía de Santiago de Compostela para así "cerrar el trabajo iniciado hace cuatro años y que colocó a la ciudad en una nueva etapa".

Así lo ha indicado el regidor compostelano, Martiño Noriega, durante una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por gran parte de los miembros de la candidatura de Compostela Aberta para el próximo 26 mayo, jornada de la cita con las urnas en la que, según Noriega, "la campaña electoral será decisiva".

Este miércoles ha sido el turno de la presentación del tramo final de la lista de CA, ya que los 14 primeros nombres se conocen desde hace más de un mes tras ser elegidos a través de unas primarias abiertas a la ciudadanía de la capital gallega en las que participaron más de 800 personas.

Noriega ha ensalzado una candidatura que, según el candidato a la Alcaldía, conjuga "continuidad", "experiencia", "renovación" y "futuro". El primer tramo de la lista está compuesto por la práctica totalidad de los diez ediles del gobierno compostelano en el último mandato --solo causa baja Manuel Dios, que adujo razones personales para no repetir--.

El alcalde ha valorado "el voto de confianza" recibido en las primarias hacia "un equipo que ganó en experiencia" en los últimos cuatros en los que "conoció los sinsabores de la gestión" y que "demostró que los vecinos pueden gobernar su ciudad".

El resto de la candidatura, según Noriega, añade a la propuesta de Compostela Aberta la "implicación de los diferentes segmentos de la ciudad" con "representatividad" de los movimientos vecinales de los barrios, el deporte santiagués, el tejido asociativo y el sector cultural.

Así, en la lista que completa la candidatura figuran el triatleta Antón Ruanova en el número 15, el docente universitario Antonio Pérez Casas (17) o la actriz y profesora de secundaria Comba Campoi (21). Cierran la candidatura la actriz miembro de la compañía Chévere Mónica García y el escritor y editor Xosé Ramón Fandiño en los "simbólicos" puestos 24 y 25, respectivamente.

"LA CAMPAÑA SERÁ DECISIVA"

A pregunta de los medios, Martiño Noriega ha vaticinado que la campaña electoral del 26 de mayo "será decisiva" y cree que Compostela Aberta "funciona bien" a la hora de "pisar la calle y los barrios", por lo que asegura que la marea santiaguesa está en disposición de "seguir siendo el motor" del "espectro progresista y ciudadanista" que es "mayoritario" en Santiago desde 2015.

Por ello, ha aprovechado la presentación para lanzar un mensaje velado al candidato socialista, el exalcalde Xosé Sánchez Bugallo: "Compostela Aberta tiene un compromiso que va más allá, que va con el modelo de ciudad. No compramos marcos ideológicos de la derecha, como hacen otros".

Así, Noriega reconoce que en esta ocasión existe "un hábitat diferente" al de las elecciones de 2015, cuando Compostela Aberta irrumpió en la política santiaguesa haciéndose con el gobierno al lograr diez ediles por los nueve del Partido Popular; pero afirma que "en la calle" perciben que están "legitimados" para aspirar a un resultado similar al de hace cuatro años.

En esta línea, el regidor considera que en 2015 "comenzó a tejerse" una "apuesta de ciudad que necesita un mandato más para cerrar el círculo", por lo que confía en que los santiagueses vuelvan a depositar de manera mayoritaria su voto en Compostela Aberta, un proyecto "que no está condicionado por contratos, movimientos urbanísticos o espacios mediáticos", ha recalcado Noriega.

"Eso es lo nos hace un objetivo de caza mayor, nos convierte en incómodos", ha añadido, para luego incidir en que el "bagaje" con el que se presenta por su segunda ocasión ante los compostelanos la marea santiaguesa es "positivo a pesar de los discursos catastrofistas".

ELECCIONES GENERALES

Cuestionado por los periodistas, Martiño Noriega ha indicado que no cree que el resultado de las elecciones generales de este domingo y que la campaña de las municipales se produzca en plena negociación de posibles alianzas de gobierno pueda influir en las locales del 26 de mayo, que a su vez coincidirán con las europeas.

"Ya no hay patriotismo partidario, la gente hace ahora un voto utilitario", ha afirmado el referente de Compostela Aberta. Noriega no ha confesado a quién votará el 28 de abril, toda vez que su partido, Anova, no concurre a las elecciones y la marea que encabeza decidió no posicionarse y dar libertad a sus cargos para participar en las elecciones ante la división del espacio de la autodenominada unidad popular.

Antes de expresar que espera que las elecciones no deparen "un gobierno tripartito con el modelo andaluz" --en relación a un hipotético acuerdo entre PP, Cs y Vox--; Martiño Noriega ha quitado hierro a que una posible victoria del Partido Socialista pueda suponer un espaldarazo a su candidato en Santiago. "No es comparable un perfil como el de Pedro Sánchez al de Bugallo", ha zanjado.