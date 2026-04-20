Normalidad absoluta en la primera jornada de solicitud presencial de regularización migratoria en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plazo para solicitar presencialmente el proceso de regularización migratoria aprobado por el Gobierno la semana pasada ha arrancado este lunes y lo ha hecho en Galicia con normalidad absoluta.

En Galicia, unas 10.000 personas pueden acceder a ella según estimaciones de ONG y asociaciones del tercer sector. Muchas de ellas, sin embargo, se estimaba que realizasen los trámites online, plazo que ya abrió el pasado jueves.

Este Real Decreto habilita el procedimiento para que aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular y las solicitantes de protección internacional puedan acceder a una autorización de residencia y trabajo legal -de un año- siempre que cumplan los requisitos.

Es el caso de un joven de Perú que ha acudido esta mañana a una de las oficinas de la Seguridad Social de A Coruña. Según ha explicado a Europa Press, no ha tenido ningún problema ni solicitando la cita ni ya en el interior de las oficinas.

Residente en España desde hace seis años y haber trabajado como autónomo, reconoce que esta nueva regularización es muy "interesante". Según ha explicado, ha acudido a las oficinas para actualizar su vida laboral e informarse.

Además de la ventanilla habilitada para las personas con cita -era necesario coger cita previa en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-, han habilitado también una para personas con cita que quisiesen informarse. "La atención es super eficaz y rápida", ha destacado.

En su caso, será su abogada quien solicite el trámite con toda la documentación ante Extranjería.

CCOO, CRÍTICO CON CORREOS

Han sido pocos los que se han acercado esta mañana tanto a la Seguridad Social como a Correos a presentar las solicitudes, con lo que ha sido una jornada de trabajo de "total normalidad".

Existía miedo por parte de asociaciones del tercer sector y sindicatos a un "colapso" del sistema ante una posible avalancha de solicitudes presenciales.

CCOO ha emitido un comunicado este mismo lunes en el que critica la forma en que Correos está implementando el proceso extraordinario de regularización, una medida que el sindicato "apoya plenamente por su carácter de política de Estado y su impacto social positivo".

Consideran que la empresa pública "no ha estado a la altura de la importancia del proceso, ni de la responsabilidad asumida como operador público, ni del respeto que merecen sus profesionales".

Para el sindicato, se ha optado por un modelo "restrictivo", con 350 oficinas en turno de mañana y 329 en turno de tarde, con apenas 1.500 trabajadores implicados. CCOO había propuesto habilitar en torno a 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra el 85% de la población, lo que habría permitido acercar el servicio a la ciudadanía. "Se ha hecho justo lo contrario: concentrarlo y alejarlo de quienes lo necesitan", denuncian.