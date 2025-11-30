La normalización de la cronicidad del VIH, reivindicación central del Comité Antisida de Ourense por el Día Mundial

Archivo - Manifestantes portan un lazo rojo y pancarta con lema 'Por los derechos de las personas con VIH' durante la Cuarta Marcha Positiva organizada por Pride Positivo, a 18 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

OURENSE, 30 Nov.

El Comité Cidadán Antisida de Ourense vuelve a reivindicar, con motivo del Día Mundial del Sida --celebrado el 1 de diciembre--, que el VIH es ya únicamente una infección crónica. "Seria, que es muy necesario prevenir, pero cronificable", apuntan.

En un comunicado emitido en la víspera de esta fecha, la entidad, con 30 años de historia a sus espaldas, recuerda que los avances en los tratamientos terminaron con la consideración de mortal y logran que la carga viral se reduzca hasta ser indetectable en un análisis. "Esto significa que también es intransmisible", puntualizan.

Ante la "mínima sospecha" de establecer contacto con el virus, la organización local llama a realizarse análisis, que puede ser la prueba rápida de detección de anticuerpos tomada de un pinchazo en el dedo o de saliva, que, en Ourense, se puede realizar en el local del Comité Antisida (rúa Coenga) y en el de Apoyo Positivo (Habana, 43). Allí se puede realizar de forma rápida, discreta y gratuita.

Además, con motivo del Día Mundial, el Comité reivindica recursos y servicios comunitarios de apoyo suficiente; políticas de reducción de riesgo y daño en el uso de las drogas; acabar con la criminalización de las toxicomanías, y crear puertas de salida y solución adecuadas para acabar con los círculos viciosos de la exclusión y de la marginalidad.

ACCIONES POR EL DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Con motivo de esta efeméride, las luces que alumbran la Ponte Vella, la fuente de Concepción Arenal y la Subdelegación del Gobierno serán rojas, el color de la lucha contra el sida. Asimismo, en el campus habrá un panel en el que el alumnado podrá anotar casos y situaciones de estigma que han sufrido o presenciado y las redes del Comité difundirán contenido divulgativo.

Además, el sábado 5 de diciembre, en colaboración con Apoyo Positivo, habrá una acción de reparto de información, lazos rojos y preservativos en locales de ocio de gente joven del casco histórico.