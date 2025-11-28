Nueva confirmación para el Son do Camiño: Dani Martín se une a Katy Perry y Linkin Park

El cantante Dani Martín (i) canta junto a un fan, durante su concierto en el Movistar Arena, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Son do Camiño ha anunciado este viernes a su tercer cabeza de cartel para la edición de 2026, Dani Martín, que se une así a los ya anunciados Katy Perry y Linkin Park.

Tal y como destacan en el comunicado, la trayectoria de Martín ha marcado a varias generaciones, primero al frente del Canto del Loco y, posteriormente, con su carrera en solitario. "Su capacidad para conectar con el público, sumar hits intergeneracionales y llenar recintos lo han convertido en una figura imprescindible del panorama musical", remarcan.

La organización recuerda que ya se han vendido más de 30.000 abonos en los primeros 90 minutos desde que se pusieron a la venta.

O Son Do Camiño está producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise.