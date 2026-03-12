La nueva estrategia gallega de protección del consumidor estará lista en el primer semestre

El conselleiro de Emprego, José González - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La nueva estrategia gallega de protección de las personas consumidoras (para el periodo 2026-2030) estará lista en el primer semestre, según las previsiones que maneja la Xunta.

El conselleiro de Emprego, José González, ha participado en la presentación de las conclusiones extraídas del proceso de escucha impulsado para la elaboración del documento y ha aprovechado esta jornada para comprometer dicho plazo.

Con motivo del día mundial de los derechos de las personas consumidoras y usuarias que se celebra esta semana, el conselleiro ha destacado las "muchas y buenas ideas" recogidas en una decena de encuentros con distintas entidades y aseguró que se incorporarán a la estrategia.

En primer lugar, según indica la consellería en un comunicado de prensa, "se consideró vital garantizar la protección y la equidad en un mercado cada vez más tecnológico y complejo", en el que se están produciendo no solo conflictos en materia de consumo, sino también fraudes e inseguridades.

Así, se presentaron propuestas para la creación de un foro de diálogo con los agentes afectados por la transformación digital, medidas de protección para los menores y para los mayores de 65 años y la inteligencia artifical como herramienta a favor de la igualdad.

En segundo lugar, con el fin de buscar un consumo responsable y sostenible, se propuso crear otro foro de diálogo en este ámbito y diferentes acciones a favor del consumo "local y consciente".

Por último, para la mejora de la gestión, de la formación y de la información en beneficio de los consumidores, se trasladó la necesidad de impulsar la formación en materia de consumo "creando una cualificación específica que deba exigirse para el desempeño de determinados puestos", más formación financiera o en torno a la IA, soportes guiados para personas mayores en compras online y seguridad digital o mayor digitalización de la gestión de las reclamaciones en materia de consumo para mejorar el tiempo de respuesta y resolución de conflictos.