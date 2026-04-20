Nueve residencias de la Diputación de Lugo atienden a cerca de 300 usuarios en municipios de menos de 20.000 habitantes

Usuarios de una residencia de la Diputación de Lugo en las actividades para promover un envejecimiento activo - DIPUTACIÓN DE LUGO

LUGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Residencias de pequeño tamaño que permiten a sus usuarios vivir cerca de su entorno territorial y emocional. Este es el modelo de "proximidad" que se desarrolla en las nueve residencias que la Diputación de Lugo ya ha puesto en marcha en municipios de menos de 20.000 habitantes y que atienden a cerca de 300 usuarios.

Desde el año 2019 funcionan los tres primeros centros de atención a mayores de la institución provincial en Trabada, Pol y Ribadeo. En apenas cuatro años se pusieron en marcha otros seis en A Fonsagrada, Castroverde, Meira, Pedrafita do Cebreiro, Navia de Suarna y Ribas de Sil.

A día de hoy, esta red continúa en expansión con las residencias de Becerreá, Pobra do Brollón, Guitiriz y A Pontenova, que están en fase de construcción, de las 18 que integran el total de un proyecto que busca también "atención personalizada y calidad asistencial", destaca la Diputación de Lugo.

La institución, gobernada por un bipartito de PSdeG y BNG, reivindica que "consiguió afianzar un modelo que no solo es puntero para la provincia de Lugo, sino que también lo es para toda la comunidad gallega". Al respecto, abunda en que este "modelo pionero" lo puso en marcha "en solitario" para poder responder "al reto demográfico, garantizar unos cuidados de calidad y asegurar el bienestar de las personas mayores, vivan donde vivan".

"La política social es una de las líneas que vertebra la acción de la Diputación de Lugo", subraya el ente provincial sobre su apuesta por "residencias de pequeño tamaño, en el que prima un sistema público, próximo y de calidad, que pone por delante el bienestar social y la dignidad personal".

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

En esta línea, asegura que la atención que se ofrece es "multidisciplinar, individualizada y responde a las necesidades físicas, funcionales, cognitivas y sociales de los cerca 300 usuarios y usuarias que actualmente viven en las residencias". Así, se desarrolla "una amplia programación de actividades orientadas a promover el envejecimiento activo y su bienestar", con talleres de estimulación cognitiva, actividades físicas adaptadas o propuestas culturales y de ocio.

"Todo esto contribuye a mejorar la autonomía personal, reforzar las relaciones sociales y crear un ambiente dinámico y acogedor en el día a día de los centros", expone la Diputación de Lugo sobre sus "residencias centradas en las personas, que garantizan un acceso justo y en igualdad de condiciones".

Al estar en municipios de menos de 20.000 habitantes, todas las residencias en marcha, asegura la diputación, favorecen la permanencia del usuario en el entorno más próximo, "evitando el desarraigo territorial y emocional y promoviendo un entorno agradable y familiar".