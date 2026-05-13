Nuevo día de paro en el Metal de Pontevedra: sindicatos avisan que si el convenio sigue bloqueado aumentará la "tensión"

Manifestantes portan pancarta con lema 'Convenio do metal. Solución xa' durante la segunda jornada de huelga del sector del Metal, a 13 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press

VIGO 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del Metal de la provincia de Pontevedra han vuelto a salir este miércoles a la calle en una nueva jornada de huelga, la segunda, para exigir un convenio colectivo digno, y con un seguimiento total, según han incidido los sindicatos.

Así, en esta jornada de nuevo miles de personas se han manifiestado por las calles de Vigo, en una marcha a la que también se han unido trabajadores del sector del Comercio del Metal, que igualmente están en huelga este miércoles.

Los representantes de CC.OO, CIG y UGT han confirmado que, por el momento, la patronal no les ha contactado para retomar la negociación, y han matizado que la parte social tiene "interés" en desbloquear la situación, pero se encuentra con la "cabezonería" de los empresarios. En este escenario, ha advertido Santiago García (CC.OO.), "si se sigue en esta situación, la tensión se va a incrementar".

Xulio Fernández, responsable comarcal de CIG Industria, ha explicado que, con todo, la convocatoria de una huelga indefinida no está sobre la mesa en este momento. "Hay que mantener la cabeza fría e ir viendo como modulamos en cada momento el tipo de huelga", ha apuntado, y ha señalado que, en cualquier caso, la movilización continuará si la patronal no se aviene a negociar "de buena fe".

Por su parte, Cristian González (UGT), ha afirmado que esta segunda jornada de huelga es "una llamada de atención a la patronal para que se lo tome en serio" y les convoque a la mesa negociadora, con el fin de llegar a un acuerdo que recoja sus demandas económicas y de mejora de las condiciones laborales. Así, ha recordado que las empresas alertan de la falta de personal cualificado y les ha instado a preguntarse el "por qué" de ese déficit.

Tras la manifestación, los trabajadores se han reunido en una asamblea en la plaza de la Estrella, donde los portavoces de los sindicatos han hecho un llamamiento a mantener la unidad y a reforzar la acción de los piquetes para mantener la actividad totalmente parada en los días de huelga. "Tenemos una guerra con la patronal, y tenermos que ganar esta batalla, por lo civil o por lo criminal, con unidad, disciplina y organización", ha proclamado Xulio Fernández.