El número de casos de viruela del mono en Galicia sube a 14, 12 en A Coruña y 2 en Pontevedra

Archivo - Viruela del mono - AGENCIA DE SEGURIDAD SANITARIA DEL REINO UNIDO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Saúde Pública ha actualizado el número de casos de viruela del mono en Galicia, que ha subido a 14. La mayoría de los pacientes son hombres, con un rango de edad de entre 27 y 65 años. 12 se registraron en la provincia de A Coruña y dos en la de Pontevedra.

Según han informado, el primero de ellos notificó síntomas el 12 de diciembre de 2025. En 12 de los casos se identificó un mecanismo de transmisión a sexual y en 2 no se ha podido determinar. Además, dos de ellos estaban vacunados. Todos registraron síntomas y uno de ellos requirió hospitalización.

Desde el departamento sanitario remarcan que el riesgo de infección en la comunidad sigue siendo "muy bajo", aunque recuerdan la importancia de seguir unas recomendaciones básicas de prevención y actuación en el caso de presentar síntomas compatibles o de ser contacto estrecho de una persona diagnosticada.

Indican además que si una persona presenta síntomas compatibles como la fiebre, malestar general, ganglios inflamados o lesiones en la piel, debe evitar el contacto estrecho con otras personas, incluyendo relaciones íntimas, hasta recibir valoración sanitaria.

Recomiendan cubrir las lesiones cutáneas, de haberlas, y extremar la higiene de manos. Además, debe emplearse mascarilla si existen síntomas respiratorios.

En caso de ser contacto estrecho, hay que vigilar la aparición de síntomas durante 21 días desde el último contacto, así como reducir las interacciones sociales.