Núñez Feijóo dará este domingo el pregón de la LIV Feira do Cocido de Lalín, uno de sus últimos actos como presidente

Archivo - LII Feira do Cocido de Lalín. Archivo

Archivo - LII Feira do Cocido de Lalín. Archivo - XUNTA - Archivo

Luz Casal, José Blanco, Esther Estévez, Roberto Tojeiro, Carmen Lence y Melquíades Álvarez serán los seis nuevos comendadores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El todavía presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, oficiará este domingo, a las 12,30 horas en la Praza da Igrexa, el pregón de la LIV Feira do Cocido de Lalín, en uno de sus últimos actos en los que participará en su condición de presidente autonómico.

Según las estimaciones del ayuntamiento lalinense, miles de personas se darán cita este domingo en la capital del Deza para "honrar el plato rey de la gastronomía de Galicia de interior". Una edición que se celebra por primera vez como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Cabe destacar que la Feira do Cocido de Lalín es la única celebración gastronómica a nivel nacional que cuenta con esta distinción, que obtuvo en enero de 2020, en fechas previas al inicio de la pandemia.

SEIS NUEVOS COMENDADORES

Así, los actos de esta edición de la Feira do Cocido comenzarán a las 11,00 horas, con la celebración del Capítulo Xeral da Encomenda do Cocido, en el que se incorporarán a la orden que ayuda a "difundir, promocionar y apoyar la Feira do Cocido" un total de seis nuevos comendadores: la cantante Luz Casal, el político José Blanco, la comunicadora e influencer Esther Estévez, los empresarios Roberto Tojeiro de Gadisa y Carmen Lence del Grupo Lence y el empresario de hostelería radicado en Madrid Melquíades Álvarez.

Estos nombres se unirán a los de José Luis Rodríguez 'El Puma', el empresario de la comunicación en Latinoamérica Carlos Vasallo, la Miss Mundo Alicia Machado, el pintor José María Barreiro y el alcalde de Miami, Joe Carollo, que han sido distinguidos en el acto de presentación de la Feira do Cocido en Miami el pasado 19 de marzo.

Todos ellos se unen a los más de un centenar de comendadores con los que cuenta la orden del Cocido, entre los que se encuentran numerosas personalidades gallegas y nacionales.

Al finalizar la Enconmenda, la comitiva se desplazará a la Carpa do Cocido, en la que harán un recorrido por los principales expositores. Será ya a partir de las 12,30 horas, en la Praza da Igrexa, cuando tendrá lugar el pregón a cargo de Alberto Núñez Feijóo.

'COCIDO CORREDOIRO'

Después, dará comienzo el desfile de carrozas y comparsas que este año contará con ocho carrozas etnográficas realizadas por los vecinos de las distintas parroquias lalinenses, que podrán optar a un premio en metálico que distinguirá la mejor realización y contenido.

Además, habrá una representación de los carnavales gallegos, que este año se reúnen en Lalín en una nueva edición del 'Cocido Corredoiro', que reunirá lo más distinguido y conocido de Galicia en este ámbito.

Asimismo, en una nota de prensa, el Ayuntamiento ha destacado como novedad que el cerdo 'Queitano' será el encargado de abrir el desfile. Se trata de un cerdo de raza Duroc que caminará al lado de su dueño y que ya durante esta semana ha estado por el pueblo "levantando una amplia expectación entre vecinos y medios de comunicación".