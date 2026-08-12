El obispo de Ourense purifica una iglesia en Xinzo de Limia tras haber sido robados de su interior varios efectos

OURENSE 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La iglesia parroquial de San Salvador de Parada de Ribeira, en el municipio ourensano de Xinzo de Limia, ha celebrado este pasado lunes un rito penitencial y de purificación, encabezado por el obispo de la Diócesis de Ourense, Leonardo Lemos Montanet, tras haber sido profanado el sagrario y robados diversos efectos de valor de su interior.

Según ha informado el moderador de la Unidad de Atención Parroquial de Xinzo, Tomás Delgado, consultado por Europa Press este miércoles, la sacristana de la iglesia acudió este pasado sábado a limpiar, percatándose entonces de que el templo estaba abierto y habían sido sustraídos varios objetos como la cruz procesional del siglo XVIII, un cáliz de plata y los dos copones del sagrario, entre otros efectos.

A partir del robo, interpusieron una denuncia ante la Guardia Civil y contactaron con el obispo, ya que, tal y como ha explicado Tomás Delgado, "cuando se profana una iglesia tiene que acudir el obispo a purificarla, sino no se puede tener culto en ella".

RITO PENITENCIAL

Así, este pasado lunes a las 19.00 horas, la iglesia celebró un rito penitencial y de purificación que comenzó con una procesión en el exterior acompañada del canto de las letanías y sucedida por el rocío de agua bendita y la quema de incienso sobre el altar, el templo y los fieles, finalizando el acto con una eucaristía y con la reserva del Santísimo en el sagrario.

"Desde que queda purificada, puede volver a tenerse culto en la iglesia y pueden celebrarse entierros, funerales, misas, bautizos o bodas. Se recupera la normalidad dentro del templo que fue profanado. Mientras no se realice, no se puede tener culto ninguno", ha explicado el morador.

Sin embargo, Tomás Delgado ha lamentado que tanto los vecinos y vecinas del pueblo como los curas de la iglesia han quedado "dolidos" tras el robo, especialmente ante la sustracción de la cruz procesional, y ha recordado que solo dos meses y medio antes dicho templo y "otras cuatro o cinco iglesias más del entorno" habían sufrido otro robo de dinero, pero "sin profanar al Santísimo o robar ningún objeto de valor".