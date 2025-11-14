Bajo observación cuatro ríos de Pontevedra y uno de A Coruña ante posibles desbordamientos

Archivo - El río Lérez a su paso por Monte Porreiro, a 16 de enero de 2023, en Pontevedra, Galicia (España). - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta mantiene bajo observación, dentro de la preemergencia activada esta semana por el riesgo de inundaciones, las estaciones fluviales de Pontevedra, Gondomar, Redondela y Soutomaior, en la provincia de Pontevedra, y Santa Comba, en A Coruña.

La información detallada por el 112 Galicia en base a los últimos controles realizados pone el foco en los ríos Lérez (Pontevedra), Miñor (Gondomar), Cabeiro (Redondela), Oitavén (Soutomaior) y Xallas (Santa Camba). En estos puntos, pueden observarse desbordamientos puntuales, por lo que Emerxencias pide extremar la precaución.

El Plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Plan Inungal) fue activado el pasado lunes en fase de preemergencia ante el nivel de precipitación recogido durante estas jornadas, que puede dar lugar al crecimiento repentino de los caudales y posibles inundaciones.

Así, se recomienda adoptar medidas de reducción de riesgos, tales como abandonar las actividades que se estén realizando en espacios fluviales y evitar cruzar una zona inundada.