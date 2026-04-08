Ojea (DO) reprocha a Rueda que "priorice el litoral sobre el interior": "Ourense la tiene en pequeñito"

El portavoz de Democracia Ourensana, Armando Ojea, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, ha reprochado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "priorice el litoral sobre el interior" y ha reclamado un hospital "nuevo y digno" para Ourense.

En su intervención este miércoles en el Debate sobre el Estado de Autonomía, el parlamentario del Grupo Mixto ha criticado la "visión idílica y autocomplaciente" que, en su opinión, expuso el titular del Gobierno gallego en su primera intervención y que, ha añadido, "no se corresponde con la realidad".

Así, ha lamentado que definiese Galicia como "el balcón del Atlántico", por lo que ha censurado que su gobierno "priorice el litoral sobre el interior". "Este Gobierno tiene una imagen de Galicia que no es la perfecta, distorsionada de tal manera que el litoral ocupa espacio y la provincia de Ourense la tiene en pequeñito", ha aseverado.

Tras criticar esa "visión discriminatoria" hacia la provincia de Ourense, Ojea ha pasado a analizar más detalladamente algunos de los anuncios lanzados por Rueda en su discurso matutino.

En materia de vivienda, el diputado de Democracia Ourensana ha recriminado que la provincia que él representa es la que "tiene programadas menos viviendas de promoción pública". En esta línea, ha señalado que la Xunta tiene una finca de su titularidad, en Bemposta, en la que, según ha apuntado, "podría promover unas 800 viviendas" y "las complicaciones de tipo jurídico" serían "fácilmente subsanables si se declara proyecto de interés autonómico".

INFRAESTRUCTURAS Y RURAL

Asimismo, Armando Ojea ha pedido a la Xunta que concluya la autovía AG-31 hasta Portugal desde Celanova. "Si tan importante le parece que establezca lazos sociales con Portugal, piense también en esta autovía pendiente de finalización hasta la frontera", ha reivindicado.

También ha reclamado a Rueda que exija la bajada del IVA de los productos agropecuarios, al igual que el presidente autonómico lo pide para el pescado. "No se olvide de que el interior de Galicia tiene otra clase de productos", ha recordado antes de hablar sobre el tratado UE-Mercosur y subrayar que "hay que tomar medidas" y "estar pendientes si se cumplen las condiciones".

En cuanto a los incendios, el representante ourensano ha lamentado que el Pladiga siga "pendiente de aprobarse", recordando que "el 74% de los lugares de riesgo de incendios" se encuentran en la provincia de Ourense.

En este sentido, ha replicado a Rueda que apueste por aumentar los equipos de extinción mientras los expertos "dicen que la cosa no va por ahí". De volver a repetirse los fuegos del pasado verano, Ojea ha augurado que sería "grave para Ourense" y para el Partido Popular.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Por otro lado, el representante de Democracia Ourensana ha pedido a la Xunta que la Administración autonómica asuma la competencia de los conserjes de los centros educativos, así como abrir los colegios para otras actividades.

Del ámbito sanitario, Armando Ojea ha vuelto a reclamar "un hospital digno" para la ciudad, argumentando que es necesario que sea "nuevo" porque "ya no valen ampliaciones".

A este respecto, ha puesto como ejemplo el centro de salud Olimpia de Vigo. "A mí me parece muy bien que se haga el Olimpia Valencia en Vigo, en la vanguardia de los servicios sanitarios, pero lo mismo para Ourense ni se les ocurre. Nosotros también queremos algo así", ha reivindicado.