La ola de gripe continúa en Galicia con intensidad baja pero con tendencia creciente

Archivo - Vacuna de la gripe - EUROPA PRESS/CONSEJERÍA DE SALUD - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gripe continúa en Galicia con la tendencia marcada en semanas pasadas, con intensidad baja y tendencia creciente. Así lo refleja el informe de actividad de las infecciones respiratorias agudas correspondiente a la semana del 17 al 23 de noviembre, publicado por la Consellería de Sanidade.

Así, respecto a la semana anterior, se registra un aumento en la tasa de consultas por gripe en atención primaria de un 40,3%. Esta tasa se sitúa en 72,1 consultas por 100.000 habitantes.

Destacan también que se produjo un aumento de la tasa en todos los grupos de edad, destacando el grupo de 0 a 4 años con un aumento del 78%. El grupo con la mayor tasa de consultas continúa siendo el de 0 a 4 años con 188,4 consultas por 100.000 habitantes.

En lo que respecta a las áreas sanitarias, se han incrementado las consultas en todas ellas. En la de Vigo se ha duplicado el valor y se ha registrado un aumento en las áreas de Ourense (96,6%) y de Lugo (79,3%).

Apuntan también que, igual que la semana pasada, se observa una predominancia y también un aumento del porcentaje de positividad para el virus tipo A, que suele afectar con mayor frecuencia a la población de mayor edad y, por tanto, causar un mayor número de hospitalizaciones.

INGRESOS HOSPITALARIOS

Por otra parte, en cuanto a los ingresos hospitalarios, en la última semana han ingresado 223 personas con gripe confirmada, un 4% menos que la semana anterior (232 ingresos).

Por grupos de edad, la tasa se ha mantenido estable en todos ellos excepto en el de 5 a 19 años, que fue el que presentó la tasa más elevada con 38,1 ingresos por 100.000 habitantes (aunque descendió un 7% en comparación a la semana anterior).

Por áreas sanitarias, la tasa de ingresos ha descendido en todas ellas excepto en las de Vigo, Lugo y más destacadamente, en la de Pontevedra, que ha duplicado su valor.

En lo que va de temporada de gripe se han notificado 1.056 ingresos, la mayoría de ellos con virus tipo A.