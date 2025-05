Oliver Laxe, premio del Jurado en Cannes: "Hace mucho que estamos en el fin del mundo y Sirât recoge ese hedor"

Reivindica la "dureza" de la película: "El cine es un espacio donde experimentar cosas que ya no experimentamos en la vida real"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El director gallego Oliver Laxe se hizo este sábado con el premio del Jurado del Festival de Cannes por su última película, Sirât, una cinta que "recoge ese hedor a fin de ciclo". "Como dice uno de los personajes: hace mucho que estamos en el fin del mundo, con conflictos globales por doquier", explica el realizador.

Laxe ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en Santiago de Compostela, tras exhibir su película para medios y después de estrenarla este domingo "en casa", Navia de Suarna (Lugo).

"Nos parecía muy simbólico comenzar en casa. Tenía que estar en mi casa, donde sabía que podía invitar a mi gente, que iba a estar cuidada. Fue una noche preciosísima. Vinieron autoridades de todos los colores políticos. Y ya sabéis de mi manía por hacer centro la periferia", ha destacado.

Tras su paso por el festival de cine francés y el preestreno "en casa", la película llegará a la gran pantalla el viernes 6 de junio.

Sirât, una coproducción española y francesa, cuenta cómo un hombre (Sergi López) y su hijo (Bruno Núñez) llegan a una rave perdida en medio de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar, su hija y hermana, desaparecida hace meses en una de esas fiestas sin amanecer. Reparten su foto una y otra vez rodeados de música electrónica y un tipo de libertad que desconocen. Allí deciden seguir a un grupo de raveros en búsqueda de una última fiesta que se celebrará en el desierto, donde esperan encontrar a la joven desaparecida.

Durante toda la historia, se vislumbra un contexto geopolítico inestable, con conflictos bélicos en distintos puntos. Según ha relatado, comenzó a escribir el guion en 2012 y, "sinceramente, no ha cambiado tanto el mundo". "Desgraciadamente, continúa de actualidad", ha asegurado.

EL CINE PARA "EXPERIMENTAR" LO QUE YA NO VIVIMOS

Sobre esto, además de abordar esa sensación de "tambores de guerra", destaca que recoge también ese 'reset' "necesario" en todos los ámbitos.

"Ese mensaje de que van a venir curvas, como ciudadanos, es un reto, pero no un reto de sobrevivir, sino de defender nuestros valores, es muy estimulante".

En esta misma línea, Laxe reflexiona y asegura que el cine le "fuerza" a meditar sobre la muerte. "Lo que pasa es que vivimos en una sociedad tanatofóbica, donde ya la tenemos como extirpada. Y creo que el cine sigue siendo un espacio donde poder experimentar cosas fuertes que no experimentamos en la vida", afirma.

Para el director gallego, Sirât, "dura", es casi cine "de servicio". "Vivimos unos tiempos tan delicados, pero que nos fuerzan a mirar adentro. Y era un poco lo que yo quería con esta película. Creo que nos puede salvar mirar más adentro, preocuparnos más de nosotros, de nuestros valores. Creo que eso nos dará serenidad, nos quitará angustias (...). No tengo ninguna intención sádica con el espectador, intento cuidarlo, pero fue la mejor manera que creo que hoy en día puedo ayudarlo", justifica.

En la rueda de prensa también ha participado Sergi López, protagonista de la cinta, que ha reconocido que el papel de Luis le ha removido "de una manera muy especial" al acercarlo a "dolores profundos". "Yo sé que esto es un salto al vacío, actuar con este dolor. Y se lo dije: Está muy bien pero me parece imposible. No sé cómo hacerlo. Entonces, hay un momento en el que estás delante del precipicio y él te empuja", destaca.

ELENCO AMATEUR

A esta experiencia hay que sumarle haberla compartido con un elenco amateur. Este es precisamente otro de los rasgos distintivos de la filmografía de Laxe: decantarse por actores "sin experiencia, que no no profesionales". Si bien en esta ocasión no ha sido así con el papel protagonista y su hijo, sí ha ocurrido con el resto del elenco.

Meses atrás, Oliver Laxe los invitó a los Ancares para leer el guion y empezar con los primeros ensayos, haciendo así que se conociesen en un ambiente más distendido.

"Me lo tomé también como una inspiración. El hecho de trabajar con gente que no tiene técnica, si tú quieres, pero que tienen algo que les desborda, que está ahí y que tiene más que ver con la presencia que con la ejecución de cosas premeditadas", detalla el actor catalán.

Laxe ha alabado el papel de López como guía de sus compañeros, pese a ser un actor muy técnico, "con entendimiento, generosidad y paciencia". "Sí que estuvo ahí dando confianza, dando consejos. Lo primero que dijo ensayando fue: 'no sé cómo voy a hacer esto. Mi trabajo va a ser a base de prueba y error'. Y eso ya calmó a todo el mundo", ha rememorado.

"EN FRANCIA NO CONSEGUÍAN ANALIZAR LO QUE SENTÍAN CON LA PELI"

La cinta figuraba como una de las favoritas de Cannes, la primera de Laxe que participa en competición oficial y con la que ha conseguido llevarse el Premio del Jurado.

"Fue increíble. Obviamente, al estar en competición oficial, tenías muchísima más presencia en el festival, pero la conexión con el público fue espectacular, extrema. Por la calle no paraban de pararnos pero, sobre todo, sentías verdaderamente cómo la película removía a los espectadores. Estamos hablando de Francia, que es un país muy cartesiano, habla muy bien de cine, analiza muy bien, y no eran capaces de analizar verdaderamente lo que sentían, y a mí eso parece bestial", relata, reconociendo que Sirât "fue una de las películas del festival más importante de cine de todo el mundo". "Así sabes que la peli va a tener un largo recorrido", apostilla.

De igual manera se ha expresado Sergi López: "Es una peli que la gente no olvida. Incluso mi representante, cuando la vio, dijo que no sabía dónde situarla, pero no conseguía olvidarla".

Preguntado por la acogida del público, especialmente entre los más mayores -- dado que la edad media de habitantes de Navia de Suarna, donde hizo el preestreno, es elevada --, ambos han defendido su "confianza" en los espectadores.

"No es tanto lo que la gente diga, sino lo que la película afecta al ser humano. Muchas veces se hacen críticas con la película pero, curiosamente, después de algunos meses, surgen imágenes de esa película. Lo que me hace entender que el poder de las imágenes puede ser muy fuerte. Y creo que la gente mayor entiende mejor mi filosofía de vida, que está ahí en la película. La vida nunca llama a la puerta, nunca avisa cuando te quiere decir algo. Y las crisis, a pesar de que son duras, nos hacen crecer. Y eso ellos lo saben", defiende.

"CONECTAR CON EL DESEO DE OTRO MUNDO POSIBLE"

Con todo, ha reconocido que esta película está muy pensada para los más jóvenes, aunque no haya sido algo planeado. "Se trata más de conectar", asegura, algo a lo que le ayuda, comenta, compartir con las generaciones más jóvenes una "falta de referentes".

"Cuando era joven ya no confiaba en el mito del progreso. Yo sabía que las cosas no iban a mejorar por esa vía. Pero, insisto, tenía que ser así. No lo digo con dramatismo. Simplemente que a veces tienes que tomar otro camino y aprender de los errores que cometiste. Son obvios los errores que cometimos como sociedad. Y creo que la película conecta principalmente con ese deseo de otro mundo posible de los más jóvenes".

A esa conexión ayuda, además, que la película tenga una factura de género muy marcada, "de roadmovie, de película de aventuras". "Sé que muchos de los chicos de instituto que la van a ver, asumo que muchos de ellos a lo mejor se irán y dirán 'wow, qué paranoia, ¿qué se tomó el director?'. Pero confío en que esas imágenes los penetrarán y que querrán ir a ver otra película de estas, con alma".

De hecho relata que eso fue justo lo que le ocurrió a él. "A mí el cine me salvó, a mi alma congelada de vivir en este mundo. Y ver la luz, la libertad de ciertos autores de las películas, me calentó las manos y el alma. Creo que es mi tarea transmitir eso".