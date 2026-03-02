O'Mega cifra el apoyo a la huelga de médicos en Primaria en un 71% e insta a Rueda a "solucionar" el conflicto

Archivo - Edificio de la Consellería de Sanidade en San Lázaro, Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico O'Mega ha reclamado la intervención del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para que "solucione" el conflicto laboral que ha desembocado en la huelga indefinida que ha arrancado este lunes y que ha secundado, según datos del sindicato, un 71% de los médicos llamados a paro en los centros de salud dependientes del Sergas.

En un comunicado, recuerdan que la Consellería de Sanidade "rompió" las negociaciones cuando "ya se había alcanzado un principio de acuerdo que permitiría suspender el paro en Atención Primaria".

La central sindical lamenta los "perjuicios" que los pacientes puedan sufrir como consecuencia del paro que, insisten, llega tras dar marcha atrás el departamento sanitario autonómico. Explican que se había llegado a un acuerdo para limitar a 33 el número de pacientes en una jornada laboral y decieron romper unas negociacioens "que estaba previsto que continuasen esta misma mañana con una nueva reunión a las 11.00 horas".

Ante esta situación, instan a Alfonso Rueda a que "asuma su responsabilidad como presidente de la Xunta y tome cartas en el asunto para resolver un conflicto que estaba ya en vías de solución".

De no ser así, continúan, la huelga amenaza con cancelar cada día más de 8.000 consultas y aumentar todavía más las listas de espera en la "ya muy congestionada Atención Primaria de la comunidad", un riesgo que el presidente de la Xunta "puede evitar fácilmente si toma cartas en el asunto y hace que los representantes de la Consellería de Sanidade abandonen su actitud prepotente y accedan a negociar con los representantes de los médicos un plan de choque para descongestionar el servicio".

O'Mega se ofrece a retomar las negociaciones "partiendo de cero" y a abordar, además de la limitación de agendas médicas, la definición de la jornada laboral y medidas como la voluntariedad del trabajo de los sábados, la equiparación salarial entre los facultativos de Atención Primaria y el fin de la discriminación en la retribución de los complementos a pediatras, odontólogos y farmacéuticos.