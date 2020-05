La oposición acusa a Feijóo de rechazar la prórroga del estado de alarma por sus "intereses electorales"

Puy (PPdeG dice que los comicios tienen que celebrarse "cuando se pueda y la pandemia lo permita" y tacha las críticas de "debate de estéril"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los principales partidos de la oposición en Galicia han coincidido al considerar que detrás del rechazo por parte del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a que se prorrogue el estado de alarma están los "intereses electorales" del Partido Popular.

En una rueda de prensa telemática, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha denunciado la actitud "irresponsable" de Núñez Feijóo, a quien ha acusado de "poner sus intereses por encima de los generales" de lucha contra el coronavirus. "Quiere liderar a los barones del PP en la estrategia de confrontación para dificultar la prórroga del estado de alarma", un mecanismo que, según ha indicado, "la ciudadanía sabe que es fundamental" para seguir luchando contra el virus.

Gonzalo Caballero, que ha instado a Feijóo a ser más "responsable" y a "medir sus palabras", ha sostenido que cuando el presidente de la Xunta se opone a la prórroga "está en una estrategia electoral" para "celebrar elecciones cuanto antes" y, de este modo, "evitar que haya debate" para poder "eximirse de sus responsabilidades" en la gestión de la crisis.

Asimismo, ha censurado que el líder del PPdeG no trasladase ninguna información sobre el calendario electoral que maneja a los principales partidos de la oposición pese al acuerdo que permitió suspender los comicios del 5 de abril y que tampoco rinda cuentas de su gestión en el Parlamento de Galicia mientras intenta trasladar su "relato".

Por todo ello, ha acusado a Feijóo de "actuar como un mercenario del PP" en vez de "como representante de los gallegos". "Le vamos a quitar la careta que se pone en clave electoral", ha advertido el socialista, que ha destacado que su formación estará preparada para las elecciones cuando sea y ha recordado que propuso que estas fueran en el mes de septiembre.

GALICIA EN COMÚN

El portavoz de Galicia en Común - Anova Mareas, Antón Gómez Reino, también ha criticado la actitud "irresponsable" de Feijóo. "El único interés que tiene el PP en levantar el estado de alarma es un interés electoral", ha señalado.

Gómez Reino ha explicado que esa actitud, que sitúa a Feijóo y a Casado "al lado de Vox", pone el peligro "el esfuerzo colectivo" realizado por los galgos. "Hacemos un llamamiento a la responsabilidad colectiva. No podemos bajar la guardia ahora", ha subrayado.

De este modo, ha incidido en que las elecciones al Parlamento de Galicia "solo se pueden celebrar en condiciones de normalidad sanitaria y democrática".

Por último, ha lamentado que Feijóo volviese a incumplir el domingo su compromiso de reunir a los responsables de las fuerzas políticas de Galicia. "Es una burla a la ciudadanía gallega", ha añadido.

Gómez Reino ha considerado que la única estrategia del presidente de la Xunta durante la emergencia sanitaria ha consistido en "despreciar" la oposición y en el Parlamento de Galicia, en "dificultar" el trabajo del Gobierno central con "críticas sistemáticas" y en "obstaculizar" la tarea de los expertos al "negarse a facilitar los datos que reclaman sobre la evolución de la epidemia".

"NO ES SENSATO"

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha insistido en que "no es sensato en medio de una pandemia" hablar de elecciones y futuras fechas, y ha vuelto a decir que deben ser "cuando la situación sanitaria esté garantizada". "No es sensato hablar de elecciones en medio de una pandemia", ha aseverado Pontón, quien ha indicado que la cita "debe fijarse cuando existan garantías".

Con estas palabras, la dirigente nacionalista tampoco ha concretado la fecha que estima el Bloque que sería la más oportuna para los comicios cancelados del 5 de abril. Eso sí, ha matizado que "no hay que ponerse alarmista" y que hace cuatro años "se celebraron en septiembre y no pasó nada".

"Lo que nos preocupa es la salud de los gallegos", ha vuelto a insistir la dirigente nacionalista, en una rueda de prensa virtual tras la reunión semanal de la ejecutiva en la que ha avisado de que lo que necesita Galicia es "un gobierno que no esté pensando en la campaña electoral", sino en medidas para una desescalada "segura desde el punto de vista sanitario" y en un plan económico y social. En este sentido, ha defendido que al BNG le preocupa la "pandemia" y otras "p", como el "paro, la precariedad y pobreza".

Además, Ana Pontón ha censurado que, para el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "la semana pasada no estaba en agenda" las elecciones, y esta quiera "pisar el acelerador".

Dicho esto, se ha mostrado segura de que "cuando Feijóo reclama el fin del estado de alarma, no está pensando en la defensa de los derechos" y libertades de los ciudadanos, porque si "lo hiciese", hace "años que hubiese roto el carné del PP". Así pues, ha concluido que sus palabras a favor de rematar la situación excepcional van dirigidos a que quiere convocar los comicios gallegos aplazados.

Así las cosas, ha afirmado que es una "frivolidad" hablar de la cita electoral mientras continúe esta situación de crisis sanitaria.

POSTURA DEL PPDEG

Para el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, se trata de una "cuestión simple". Es decir, las elecciones se tenían que haber celebrado y se suspendieron por una fase "aguda" de crisis sanitaria, pero "ciertamente estamos en una situación institucional" poco habitual y tienen que celebrarse "cuando se pueda y la pandemia lo permita".

"A partir de ahí, cualquier cuestión es un debate estéril", ha señalado, para, a renglón seguido, poner el foco en que primero se sugirió el mes de julio por parte de una comunidad (Euskadi) y luego "se pospuso el debate".

Dicho esto, ha indicado que se da una "situación anormal" y, por ejemplo, el gobierno "no puede llevar proyectos de ley" a la Cámara, algo que sí se puede hacer en otras comunidades. "Ahora hay incertidumbre, pero poco a poco se irá despejando la fecha", ha indicado, antes de señalar que hay que tener en cuenta si puede volver a haber rebrotes, por ejemplo.

En cuanto al mantenimiento del estado de alarma, y ante las críticas de la oposición que atribuyen que Feijóo es partidario de levantarlo para poder convocar elecciones, Puy ha señalado que "lo que no se puede es vincular una crisis sanitaria con una económica".

Así, ha incidido en que el estado de alarma no tiene que mantenerse en todo el territorio español "ni con todas las atribuciones" que se han realizado en el primero de ellos. "Y ciertamente es una invasión de derechos de las personas y de las comunidades autónomas", ha apuntado Puy, partidario de cambiar el estado de alarma para poder resolver cuestiones ordinarias y con respecto al ejercicio de los derechos y libertades. "No somos los únicos que lo pensamos, incluso presidentes que no están en estado de alarma. Si no hubiese estado de alarma también lo estaríamos defendiendo", ha sentenciado.