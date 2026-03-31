La oposición expondrá en el DEA sus alternativas frente a la "propaganda" y el PP ensalzará "la palabra cumplida"

Junta de portavoces del Parlamento de Galicia. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oposición trasladará en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, que se celebrará la próxima semana en el Pazo do Hórreo, sus alternativas frente a la "propaganda del Gobierno de Alfonso Rueda", mientras que los populares tratarán de reivindicar "la palabra cumplida" del Ejecutivo gallego en materias como vivienda, servicios públicos y política fiscal.

Los grupos de la Cámara han marcado este martes en la junta de portavoces del Parlamento el orden del día del debate de política general que arranca el próximo miércoles, 8 de abril, y que se extenderá hasta el viernes, día 10.

Así, la socialista Lara Méndez ha augurado que el balance de gestión que realice Alfonso Rueda será "escaso" y ha avanzado que el PSdeG presentará propuestas en las que expondrá "un modelo alternativo basado en el refuerzo y recuperación de los servicios públicos".

Por su parte, la viceportavoz del BNG Olalla Rodil ha señalado que encaran este debate como "una gran oportunidad" para poner al Gobierno gallego "delante del espejo" y para que la ciudadanía vea "la alternativa de Gobierno que representa el BNG" frente a la "pura propaganda" del "estilo Rueda".

Mientras, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos Couñago, ha subrayado que será el momento para que Rueda "muestre su hoja de ruta", centrada, ha añadido, "en la estabilidad institucional que caracteriza a Galicia y elaborada desde una gestión rigurosa y con 'sentidiño'". "Lo que algunos se refieren como triunfalismo, nosotros le llamamos palabra cumplida", ha reivindicado.

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