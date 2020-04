La oposición, molesta porque Feijóo no los convocó, insiste en que vaya a la Cámara por las residencias de mayores

PSdeG, Galicia en Común y BNG lamentan que no ha sido "leal" con ellos y plantean una comisión de investigación tras el estado de alarma

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición --PSdeG, En Común y BNG-- han expresado este lunes su malestar, ya que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no los ha convocado después de la conferencia de dirigentes autonómicos con el titular del Gobierno central, Pedro Sánchez, los hubiese reunido este fin de semana.

En sendas ruedas de prensa, los representantes políticos de estas formaciones han censurado que Feijóo no cumpla su compromiso de convocarlos semanalmente cuando haya una reunión con el Gobierno central para explicarles de primera mano los asuntos abordados, al tiempo que han reclamado al mandatario autonómico que comparezca en la Cámara gallega, disuelta el pasado 11 de febrero, para explicar la situación de las residencias de mayores, uno de los focos de contagio de coronavirus más grande.

En su rueda de prensa telemática de este lunes, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha recordado que el consenso entre las fuerzas permitió no solo suspender las elecciones gallegas, sino que "se mantenga un poder ejecutivo sin que haya un legislativo" con plenitud de funciones. "Mostramos nuestra lealtad con un nivel de responsabilidad que hay que poner en valor", ha sentenciado, convencido de que Feijóo "erró al no cumplir su compromiso" y convocar a la oposición.

Mientras, el portavoz de la coalición Galicia En Común-Anova Mareas, Antón Gómez-Reino, considera "un desplante a toda la sociedad" que el presidente autonómico no convoque a los partidos políticos gallegos a un encuentro desde el domingo 5 de marzo.

En su comparecencia por videoconferencia desde la sede de la coalición en Santiago, Gómez-Reino ha lamentado que, a pesar de que contaban con que Feijóo los convocase para el pasado domingo, "no hubo ni convocatoria, ni información ni explicación" sobre si se produciría este encuentro.

Para el también secretario xeral de Podemos Galicia, se trata de "un desplante al conjunto de la sociedad" que Feijóo "no cumpla" con el "acuerdo" de reunirse con "las fuerzas representativas del país" tras la celebración de la conferencia de Presidentes que tiene lugar cada domingo desde el estallido de la crisis del coronavirus.

Según Gómez-Reino, en una situación "difícil" como la actual en la que "la sociedad demanda unidad y búsqueda de consensos", el Gobierno de Núñez Feijóo "insiste" en "la dinámica de estar más preocupado de hacer propaganda y salir en los medios que en pactar medidas" con los grupos de la oposición.

En este sentido, ha asegurado que, desde el inicio de la crisis sanitaria, el mandatario popular ha ofrecido "14 horas" de ruedas de prensa televisadas por "42 minutos" de comparecencia parlamentaria en la Diputación Permanente del Legislativo gallego, disuelto por la convocatoria de elecciones que ahora están suspendidas 'sine die' por la crisis sanitaria.

"No entendemos cómo puede ser que todavía no tengamos clarificado cómo va a ser el funcionamiento en este período de la Diputación Permanente", ha subrayado Gómez-Reino.

"Malestar" es lo que ha expresado, por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien ha lamentado que "pese a la actitud de responsabilidad" de su formación, Feijóo "no solo huye del Parlamento, sino que incumple la palabra", algo que ha tachado de "deslealtad política".

Para Pontón, Feijóo practica el "cinismo" por pedir a Pedro Sánchez que comparezca por la mañana y que las reuniones con los presidentes autonómicos "no se conviertan en mero trámite" y, "por la tarde", no los convoque. "No puede limitarse a comparecencias televisivas, usando la TVG", ha censurado la dirigente política, quien ha dicho que por una quincena de ruedas de prensa retransmitidas en televisión, solo ha ido "una vez" a la Cámara.

COMPARECENCIA EN EL PARLAMENTO

Es por ello que todos los partidos de la oposición han pedido la comparecencia del presidente autonómico. "Debe comparecer para dar explicaciones" de las situaciones "tan graves" como las residencias de mayores o temas de ámbito económico, educativo y sanitario, ha dicho Pontón, quien ha insistido en que "tiene que convocar a todos los partidos políticos".

La dirigente nacionalista ha señalado que "no son tiempos para el cinismo político", sino para "sumar todos los gallegos", y ha recordado que el jefe de filas de Feijóo, Pablo Casado, "critica" lo mismo que el mandatario autonómico "no" hace en Galicia.

También Gonzalo Caballero considera "fundamental" que Feijóo comparezca para "dar información minuciosa" sobre la situación que se vive en las residencias de mayores y centros de discapacitados en la Comunidad, explicando los datos de contagios y el número de fallecimientos, entre otras cuestiones. A su juicio, es "prioritario" que la Xunta cambie su "política informativa" en este punto.

Así, tras quejarse de que la conselleira de Política Social, Fabiola García, "no aclarase" la información precisa en su comparecencia en la Cámara, ha insistido en que la Xunta no solo debe dar la información, sino también "actuar" y la ha urgido a intervenir las residencias cuando sea preciso. Y es que en el caso de O Barco, ha advertido, se "tardó". "Y cada día que pasa sin tomar una decisión, el problema se agrava", ha advertido.

En este punto, preguntado acerca de si la Xunta debería intervenir la residencia de DomusVi San Lázaro, en Santiago, Caballero ha defendido que se dé este paso y que el Ejecutivo medicalice un centro en el que, a su modo de ver, "es evidente" que se adoptaron "medidas insuficientes e incapaces" de prever "el contagio masivo" de usuarios y empleados.

En términos generales, Caballero también ha urgido a la Xunta a trasladar material y ha subrayado que, al margen del elevado número de muertos que se registran en los centros geriátricos gallegos (más de 150), aún quedan "miles" de residentes a los que no se les ha hecho el test para determinar si tienen el coronavirus. Este será, a su modo de ver, otro dato que tocará aclarar: si han fallecido mayores a los que no se había diagnosticado.

Al respecto, el portavoz de Galicia en Común ha incidido en que la crisis del covid-19 ha aflorado la existencia de "un problema de modelo" en el sistema de residencias para la tercera edad, pues "el 70 por ciento" de los mayores de Galicia "están en residencias privadas", donde, como ha recordado, se han producido mayor número de casos de coronavirus.

En relación a esto, Gomez-Reino ha insistido en que la Xunta de Galicia debe intervenir las residencias privadas que, según ha denunciado, "buscan personal" en portales de Internet durante estos días de crisis sanitaria.

Pontón ha criticado la "dejadez" y la "falta de anticipación" en el ámbito de las residencias de mayores, que concentra uno de los "focos" más importantes de contagios. Por ello, ha estimado "urgente" que Feijóo acuda a la Cámara autonómica. "Para explicar lo que se hizo mal y sobre todo, para impulsar medidas en lo que queda de crisis".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Al respecto, preguntado acerca de si pedirá una comisión de investigación en la Cámara sobre este asunto, como ya pidió el BNG la pasada semana y de nuevo este lunes para que las familias "conozcan" lo que ha ocurrido, Caballero ha recordado que ahora toca combatir el virus y ha añadido que, una vez "superada" la crisis sanitaria, los socialistas exigirán "todas las medidas de investigación" que vean oportunas. "Habrá que investigar que pasó y la Xunta tendrá que cambiar su modelo de política social", ha sentenciado.

No en vano, ha lamentado que, desde que Feijóo gobierna, el modelo de residencias de la Comunidad "se basa más en lo privado", lo que ha tenido consecuencias para el sistema. Así lo advirtió en su día, ha recordado, el propio Consello de Contas.