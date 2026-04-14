La oposición en Ourense ve de "máxima gravedad" la imputación de Jácome y exige explicaciones

OURENSE, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Populares, socialistas y nacionalistas de la ciudad de Ourense se han pronunciado este martes tras la imputación, "de máxima gravedad", al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito continuado de prevaricación por no solicitar la compatibilidad para desempeñar sus funciones de regidor al tiempo que las de propietario de su televisión, y le exigen explicaciones.

En una nota de prensa, el Grupo Popular ha trasladado su "máximo respeto" por las resoluciones judiciales, aunque ha subrayado que "hay responsabilidades políticas que asumir". "Una persona sobre la que pesa esta imputación debe dar explicaciones", ha asegurado la portavoz del PP local, Ana Méndez.

Para los populares, esta situación resulta "todavía más inaceptable" en un contexto en que el Ayuntamiento "atraviesa una situación económica insostenible, con deudas cada vez mayores, problemas de pago a proveedores ", entre otras cosas, mientras el alcalde "lleva siete años incrementando sus ingresos personales".

Por su parte, el Grupo Socialista ha manifestado que Ourense "no puede tener un alcalde que sitúe sus intereses personales por encima del interés general" ni que "ignore de manera consciente las obligaciones legales de su cargo".

A su vez, ha exigido "agilidad" a la justicia para dar "una respuesta rápida y clara que permita cerrar esta etapa". "Apelamos a la responsabilidad política. Más allá de lo que determine la justicia, hay una cuestión de ejemplaridad que es esencial en democracia. En ese sentido, entendemos que Jácome no debe continuar ni un día más al frente de la alcaldía", han aseverado.

Por otro lado, el BNG ha afirmado que "es necesario dejar trabajar a la justicia", pero ha reconocido que "el relato que se hace de los hechos coincide" con lo que lleva denunciando "desde hace años" el Bloque.

En esta línea, el portavoz nacionalista, Luís Seara, ha dicho esperar que el procedimiento judicial siga su curso "con la máxima diligencia" para que "cuanto antes se puedan esclarecer los hechos".