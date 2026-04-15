Os Ancares muestra su "potencial dinamizador" al Gobierno y a la Diputación de Lugo de la mano de Óliver Laxe

San Román de Cervantes, Lugo. El Secretario general de Reto Demográfico, Francisco Boya, junto al director de cine Óliver Laxe y la Presidenta de la Diputación Provincial de Lugo, Carmela López, visitan la comarca de Os Ancares - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS

LUGO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, y el director general de Reto Demográfico, Francisco Boya, han visitado este miércoles la zona de Os Ancares para conocer los proyectos que la asociación SER --presidida por el cineasta Óliver Laxe-- y la cooperativa A Carqueixa han puesto en marcha en la comarca. La visita se enmarca en el proyecto de creación de un Centro de Innovación Territorial en la provincia de Lugo, orientado a impulsar la dinamización de las zonas rurales.

En concreto, la comitiva ha visitado los puntos de relevancia de San Román de Cervantes, como el conjunto etnográfico de As Pallozas, y ha podido conocer en detalle el proyecto que la cooperativa A Carqueixa está desarrollando en el Hotel Belón.

Este se está convirtiendo en el Centro de Trasformación de Ancares, donde se están instalando algunos de los servicios que han ido desapareciendo a lo largo de los años de la localidad, como un supermercado, un bar-cafetería o la piscina.

Este edificio es el centro operativo de la cooperativa, que fundamenta su trabajo en la comercialización del ganado de carne y otros productos de la zona bajo la marca O sabor dos Ancares. A corto plazo, este contará con una nevera industrial y un centro de transformación precisamente para estos pequeños productores.

El objetivo de este mismo edificio es destinar una parte a hotel para turismo y otra para oficina de acogida de nuevos pobladores, un lugar donde aquellos que quieran emprender una vida en la montaña puedan empezar a tomar contacto con el territorio y a formarse.

De hecho, la asociación SER tiene previsto impartir cursos para formar a los futuros habitantes en cuatro líneas: peón agrícola, peón forestal, cuidados y hostelería, cuatro áreas en las que falta personal acreditado en la comarca de Os Ancares, tal y como ha explicado el presidente de la asociación.

Precisamente, en los últimos nueve meses, la cooperativa y la asociación han trabajado en común con el Centro de Acogida de Emigrantes de Becerreá, para dar una salida a los recién llegados. Muchos de ellos han comenzado a trabajar ya con la cooperativa y se han sumado a las formaciones, para encontrar una nueva vida en la zona.

Ambas autoridades han coincidido en señalar la importancia de establecer "niveles de colaboración" para impulsar un Centro de Innovación Territorial que pueda ayudar a todos los proyectos que buscan dar dinamismo a estas localidades.

"La idea es trabajar juntas ambas administraciones, aportando capital a estas iniciativas y también fomentar la celebración de hitos de participación ciudadana y la investigación con el objetivo de poner el rural en red y fomentar el espíritu de comunidad", ha indicado Francisco Boya.

Por su parte, la presidenta de la Diputación, Carmela López, ha avanzado que proyectos como los que desarrollan en Os Ancares "son una explicación de lo que es el Reto Demográfico, esas personas que deciden quedarse en esas zonas donde todo es más difícil".

Asimismo, han visitado la aldea de Vilela, en Navia de Suarna, donde el cineasta ha dado a conocer el conjunto de acciones que se llevarán a cabo en los próximos años en el marco de revitalización de Os Ancares, entre los que figuran un cineclub, un festival de música, yinkanas pedagógicas o redes de apoyo al tejido asociativo.