Os críticos recelan dos datos sobre as achegas económicas dos deputados a En Marea publicados pola dirección

Publicado 29/11/2018 17:04:14 CET

Bruzos deixa caer que a dirección de Villares busca influír nas eleccións e "non dubida" que os deputados "cumpren" cos seus compromisos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

A candidatura 'Entre Todas', liderada polo exdeputado David Bruzos e que agrupa ao sector crítico de En Marea, recela dos datos sobre as achegas económicas dos deputados no Parlamento de Galicia ao partido instrumental e lamenta que a dirección de Luís Villares difundise esta información en plena campaña electoral do proceso de renovación do Consello das Mareas.

Nun almorzo informativo celebrado este xoves en Santiago, o cabeza de lista de 'Entre Todas', David Bruzos, asegurou que "non dubida" que os parlamentarios de En Marea "cumpren" co código ético e os compromisos económicos, polo que emprazou a dispor de "a documentación" sobre as achegas dos representantes públicos.

Cuestionado sobre se cre que a dirección que encabeza Luís Villares e que integra a candidatura 'Coidando a casa' (rival de 'Entre todas' no proceso) pretende influír nas eleccións internas coa revelación destes datos; Bruzos evitou "acusar" diso á coordinadora do partido instrumental, pero opina que "a xestión" do asunto "non foi adecuada".

O pasado mércores, a coordinadora de En Marea remitiu unha comunicación aos medios na que asegura que os deputados autonómicos de Podemos e Esquerda Unida non cumpriron en 2018 coas obrigacións da carta financeira que contempla deben destinar á formación o 50% das cantidades que están obrigados a doar.

"A CONFRONTACIÓN NON É POSITIVA"

Varios dos membros da candidatura de 'Entre Todas', como Oriana Méndez (Anova/Marea de Vigo), Loreto Taibo (EU) e André Seoane (Compostela Aberta); acompañaron a Bruzos no acto celebrado este xoves, onde apelaron a centrar o "debate" interno en cuestións "propositivas" e non caer na "confrontación".

Con todo, após apuntar que o "ton" da campaña da lista contraria "non é positivo", subliñan que existe unha "degradación" do espazo político motivada pola xestión da actual dirección que lidera Villares, á que acusan de ir contra a "pluralidade" do espazo.

Así, os críticos perciben "desafección" cara ao proxecto polo "rumbo" tomado pola actual dirección, polo que apelan a articular En Marea de modo que "todo o mundo estea cómodo" para "recuperar a ilusión".

Bruzos ve que o "preocupante" de En Marea "non é o traballo dos parlamentarios" no Pazo do Hórreo e as Cortes, senón a xestión dunha dirección política que "cada vez é máis estrita" e que, en lugar de "abrir a porta para que entre máis xente", fano para "que a xente se vaia".

Con todo, reivindican a súa "vontade de integración" no caso de que resulten vencedores do proceso (que se desenvolverá entre o sábado e o vindeiro luns) e evitan pronunciarse se existe un risco de "ruptura" nun proxecto como En Marea que atravesa unha situación de profunda polarización.