Os xardíns do Pazo de Meirás reabren este sábado nun acto con presenza de Carmen Calvo

A CORUÑA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Os xardíns do Pazo de Meirás reabrirán a partir deste sábado, xornada na que un acto institucional coa vicepresidenta primeira, Carmen Calvo, á cabeza escenificará a recuperación do complexo do municipio de Sada logo do proceso xudicial contra os herdeiros do ditador Francisco Franco.

No acto, que arrincará a partir das 10,00 horas, o número dous do Executivo estatal estará acompañada polo secretario de Estado de Memoria Histórica, Fernando Martínez, e tamén se prevé a participación do conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, entre outras personalidades.

Á reapertura dos xardíns do Pazo de Meirás, chégase após a sentenza ditada polo Xulgado de Primeira Instancia número 1 da Coruña que condenou ao Franco á devolución do inmoble despois de estimar integramente a demanda interposta polo Estado, á que se sumaron os concellos da Coruña e Sada, a Deputación coruñesa e a Xunta.

Trátase dunha posesión provisional, á espera dunha sentenza definitiva, após o recurso presentado polo Franco ante o Tribunal Supremo e nun proceso xudicial no que tamén está aínda por determinar que pasará cos bens do inmoble.

E é que, a diferenza da sentenza ditada pola xuíza nese primeiro fallo, a Sección Terceira da Audiencia Provincial da Coruña revogou o depósito mobiliario a favor do Estado, aínda que deixou aberta a posibilidade de que o Goberno poida reclamar noutro preito a titularidade dos de Patrimonio Nacional.

Concedido, con posterioridade a este fallo, ao Franco un prazo para a retirada dos bens, o Xulgado de Primeira Instancia suspendeuno após os recursos das partes personadas.

Todo iso motivou, ademais, que por parte de entidades memorialísticas e o Executivo central ou o Concello de Sada pedísese a extensión da declaración de Ben de Interese Cultural (BIC) a estes bens xa que agora só inclúe ás estatuas do Mestre Mateo e a biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

Así as cousas, os xardíns do Pazo de Meirás poderán volver de novo a visitarse após as obras acometidas polo Estado, que tamén está a executar arranxos no interior do pazo, ao que, polo momento, non se poderá acceder.

As visitas retomaranse despois de que o pasado 30 de xaneiro pospuxésense polo contexto sanitario e as restricións existentes e após o acordo alcanzado recentemente entre as distintas administracións implicadas: Goberno central, Xunta, Deputación coruñesa e concellos da Coruña e Sada, encargado este último da xestión das mesmas.