Ourense y otros 35 ayuntamientos gallegos no informan al Ministerio de Función Pública sobre el sueldo de sus alcaldes

Archivo - Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ourense, presidido por el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome - EUROPAPRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Ourense y otros 35 ayuntamientos de menor tamaño en Galicia no han remitido al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la información sobre el sueldo de sus alcaldes.

Así se desprende de los datos de la estadística sobre Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) publicada por el departamento estatal con datos de 2024.

En concreto, la ciudad de Ourense, con Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana) como alcalde y con más de 100.000 habitantes, es el único municipio de gran tamaño en Galicia que no remite los datos.

Y es que, solo cinco de los restantes 35 consistorios que figuran en la estadística sin remitir los datos tienen más de 10.000 habitantes: Cambre (24.781), Moaña (19.351), Verín (13.798), Vilalba (13.787) y Salvaterra de Miño (10.471).

Por su parte, otros cinco tienen entre 10.000 y 5.000 habitantes: Burela (9.547), Valdoviño (6.852), Ares (6.156), Ponteceso (5.318) y Ribadumia (5.212).

Los restantes 25 son pequeños ayuntamientos de menos de 5.000 vecinos: Amoeiro, Begonte, Carballeda de Valdeorras, Catro Caldelas, Catoira, Chandrexa de Queixa, Cortegada, Dozón, Friol, Guntín, Melón, A Mezquita, Paderne de Allariz, Palas de Rei, A Peroxa, Ribas de Sil, A Rúa, Sarreaus, Taboada, Taboadela, Trasmirás, O Valadouro, Vila de Cruces, Xinzo de Limia y Xunqueira de Ambía.

EL DE VIGO, EL REGIDOR QUE MÁS COBRA

Según los datos del Informe, los alcaldes de varias de las ciudades gallegas son los que mayor sueldo perciben, siendo el Vigo, Abel Caballero, con 78.206 euros en todo el 2024, el mejor retribuido. Le siguen de cerca la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, con 77.531,72 euros; y Lugo, Miguel Fernández, con 75.773,74 euros.

Se sitúan por encima de los 60.000 euros los regidores de otros municipios gallegos, como la de Marín, María Ramallo, que percibió 65.296 euros en 2024; el de Arteixo, Carlos Calvelo, que cobra un salario de 55.048,48 euros; y el de Oleiros, con 63.239,96, Ángel García Seoane.

Además, si bien hay un error en la cuantía que figura en el documento como sueldo de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, tal y como ha comprobado Europa Press, el salario de la regidora compostelana se situó en unos 66.288 euros en 2024.