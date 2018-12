Pachi Vázquez cree que el "odio interno" está "destrozando" al PSOE y dice que se va de para evitar purgas a sus afines

Publicado 10/12/2018 14:40:04 CET

Asegura que su marcha no es para "hacer nada" pero manda un mensaje a los "purgados": "No podemos consentir que nos tomen por idiotas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El que fuera secretario xeral del PSdeG entre 2009 y 2013, conselleiro de Medio Ambiente con el bipartito y alcalde de O Carballiño entre 1995 y 2005, Manuel 'Pachi' Vázquez, ha considerado que el "odio interno" está "destrozando" al Partido Socialista y ha asegurado que deja la formación para evitar purgas a sus militantes afines.

"El problema no es que me marche yo, es que se están marchando cientos de miles de votantes", ha expresado en una entrevista concedida este lunes a la Radio Galega, después de que el pasado viernes trascendiese que solicitó su baja como militante de la formación.

Pachi Vázquez ha destacado que su decisión fue "muy meditada" tras observar que el Partido Socialista tomó un "camino" que, en su opinión, "está confundiendo a miles de personas". Entre otras cuestiones, ha criticado que Pedro Sánchez gobierne de la "mano" con partidos independentistas y la ausencia del actual secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, del Parlamento de Galicia.

Por ello, aunque ha dicho que con su marcha no busca "hacer daño", ha censurado la actitud de la dirección gallega y estatal. "Creo que están manteniendo determinadas actitudes que no ayudan a corregir esta sangría. Muy al contrario", ha considerado.

"PURGAS Y VETOS"

Así, ha denunciado la existencia de "purgas y vetos" por parte de las direcciones gallega y estatal, a las que ve inmersas en una "guerra interna absolutamente interminable" que, según ha indicado, resta tiempo "para tratar de resintonizar con millones de socialdemócratas que están buscando un partido al que votar".

En este punto, ha cargado contra la dirección gallega al asegurar que está llevando a cabo una "purga obsesiva" con la convicción de que "solo una pequeña parte del partido es la socialista". "El resto son personas allegadas que están ahí haciendo daño", ha expresado Vázquez, que ha lamentado que en el reciente acto que el PSdeG organizó en Santiago para celebrar sus 4 décadas "se quisiese silenciar los 40 años de historia del partido".

Pero el que fuera alcalde de O Carballino ha extendido esta actitud a la Ejecutiva estatal y ha lamentado que, en un momento en el que el PSOE "está perdiendo cientos de miles de votantes", lo más importante para el secretario de Organización, José Luís Ábalos, y para el secretario general, Pedro Sánchez, sea "que se vaya Susana Díaz". "No están viendo el gran drama que tiene este país y que tiene el PSOE", ha advertido Vázquez, que cree que las próximas municipales y autonómicas serán "una carnicería" para el partido.

Ante este contexto, el que fuera secretario xeral del PSdeG entre 2009 y 2013 ha considerado que estaría bien "abandonar la política de purgas y de eliminación de compañeros que no piensan como ellos para tratar de resintonizar con la sociedad". Además, ha confiado en que su marcha sirva para "hacer una reflexión" de que en el PSOE "tienen que caber todos".

"Espero que este paso mío ayude a aliviar tensiones y que ese nuevo socialismo que sabe mucho, que lo va a arreglar todo y a conseguir grandes éxitos que quede tranquilo, ya tienen espacio y que hagan ellos", ha apuntado.

NIEGA CONTACTOS CON CIUDADANOS

En cuanto a su futuro político, Pachi Vázquez ha negado haber mantenido algún contacto con Ciudadanos de cara a próximos comicios y ha subrayado que "nunca" estará en esa formación. "Ni personalmente me sentiría cómodo ni ideológicamente forma parte de mi estructura mental", ha apuntado en una intervención en la Radio Galego en la que ha reiterado varias veces que no se va "para hacer nada".

Precisamente, el pasado sábado, a través su perfil en la red social 'Twitter', Vázquez colgó un mensaje en el que señalaba que siempre estaría "de la raya del medio hacia la izquierda". "Acabo de tomar una de las decisiones más difíciles de mi vida, dejo la militancia del PSdeG PSOE por razones que explicaré en su momento. Si alguien me quiere buscar, me encontraré siempre de la raya del medio hacia la izquierda. Un abrazo socialista", apuntó.

Con todo, no ha aclarado si abandonará la política y se ha limitado a señalar que tiene "mil proyectos personales". "Tengo mil problemas personales, algunos judiciales, pero nunca me he arrugado", ha indicado en relación a la investigación judicial abierta contra el por un presunto delito de prevaricación continuada en la contratación de trabajadores en el Ayuntamiento de O Carballiño.

ESPAZO COMÚN

Cuestionado en la entrevista sobre si espera que su marcha provoque otras bajas en el PSdeG como la de sus allegados aglutinados en torno al denominado Espazo Común, les ha pedido que "mantengan la calma" y que "sigan trabajando". "El problema no va a ser que se vayan muchos porque me voy yo, el problema es que quieren echar a muchos si no me iba yo", ha considerado.

Además, ha aprovechado para mandar un mensaje a "todos los que están purgando". "No hay derecho a que nos hagan renunciar a nuestra ideología socialdemócrata, no se lo podemos consentir. Hay que aguantar y hay que seguir, pero no podemos consentir que nos tomen por idiotas", ha subrayado.

Por su parte, fuentes de esta corriente consultadas por Europa Press han explicado que mantendrán "el miércoles o jueves" una reunión para "reflexionar" sobre la situación del PSOE en estos momentos y, aunque no han descartado que se produzcan más bajas, han explicado que éstas "aún no están sobre la mesa".