Padre e hijo aceptan tres años de cárcel por la venta de drogas en la lonja de Burela

LUGO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos vecinos de Burela, padre e hijo, aceptaron este martes en la Audiencia Provincial de Lugo una pena de tres años de cárcel y una multa de 8.000 euros por la venta de estupefacientes en las inmediaciones de la lonja de Burela.

Los dos alegaron que eran consumidores habituales en el momento de los hechos y que actualmente están en proceso de deshabituación. Consiguieron con su aceptación de los hechos una reducción de la petición de la condena, ya que el fiscal había solicitado en un principio cuatro años de prisión y una multa de 12.342 euros para cada uno de ellos. Además, el Tribunal no se opuso a la petición de suspensión de condena debido al proceso de rehabilitación.

Los hechos tratados en la sesión se remontan a 2023, cuando ambos se dedicaban a la distribución y venta a terceros de sustancias estupefacientes como cocaína o heroína. Solían vender la misma en la lonja de pescado burelesa, utilizando sus viviendas como lugar de acopio de meRcancía.

Tras una labor de seguimiento de las actividades de los dos acusados por parte de la Guardia Civil, y con pruebas de la venta de drogas, los agentes realizaron un registro en las viviendas de ambos, en las que se incautaron en heroína, cocaína, psicotrópicos y material para el pesaje y dosificación de las sustancias, así como de dinero en efectivo procedente de la venta.