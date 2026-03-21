Una pareja afronta dos juicios el mismo día en Ourense y penas de hasta 10 años por estafar 400.000 euros en coches

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OURENSE, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense celebra este miércoles, 25 de marzo, dos juicios consecutivos contra una pareja por estafas en compraventas de coches que ascienden a 400.000 euros.

Fiscalía pide para él penas de cárcel de hasta 10 años --cinco años en cada juicio-- y ella se enfrenta a peticiones que suman ocho años, así como la indemnización por el montante estafado. Ambos casos proceden de los juzgados de Celanova.

Por un lado, la pareja será juzgada por estafar cerca de 300.000 euros a una empresa de automóviles con compraventas de más de una veintena de coches no realizadas.

Según afirma el escrito de acusación, el encausado --con antecedentes penales cancelados-- comenzó una relación comercial con una empresa de coches por la cual la compañía iba abonando por adelantado vehículos en el momento del pedido, de los cuales cobró 23 "sin intención por parte del acusado de entregarlos o de devolver el precio de los mismos", "guiado por el ánimo de enriquecerse ilícitamente". Sí que hizo entrega de otros 26 y devolvió el importe de cuatro más, hasta un total de 53 operaciones.

Los coches no entregados, que van desde un BMW M2 hasta un Range Rover, ascienden a un montante de casi 285.000 euros que reclama la empresa de automóviles. A esto se suma un particular que requiere 13.100 euros que le dio al acusado por una moto BMW modelo 1.600 GTL que nunca le entregó.

Asimismo, Fiscalía acusa a la pareja del hombre de "actuar de común acuerdo" y "guiada por igual ánimo de enriquecerse ilícitamente" al estar "al tanto de todas la operaciones realizadas", ya que se empleaba una cuenta de su titularidad para recibir las transferencias de dinero de los perjudicados. También figura como titular de alguno de los vehículos en la Dirección General de Tráfico y suscribió contratos de compraventa de algunos coches.

SEGUNDO CASO

En el segundo de los casos, ambos acusados serán juzgados por supuestamente estafar 107.000 euros a un hombre con compraventas de vehículos e inversiones.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos comenzaron a finales de 2018 cuando el hombre "guiado por el ánimo de enriquecerse" vendió por Internet un vehículo por 2.700 euros, un importe que fue abonado por la víctima a la que el acusado no tenía intención de entregarle el vehículo.

A partir de ahí, y aprovechando la confianza de la víctima, ambos acusados continuaron con nuevas operaciones fraudulentas, entre ellas la recepción de varios coches para reparaciones que le pagaron.

Además, uno de los acusados le propuso la participación en unos negocios que consistían en la compra de lotes de coches, inmuebles y maquinaria agrícola, pero todo era un engaño y la víctima realizó varios ingresos en favor de supuestos subastadores.

Por su parte, la mujer acusada estaba al tanto de todas las operaciones realizadas por su pareja sentimental y utilizaba sus propias cuentas bancarias para recibir las transferencias de la víctima.

El escrito recoge que los dos acusados firmaron un acuerdo de reconocimiento de deuda en marzo de 2023 a favor de la víctima en el que le admiten una deuda por valor de 107.000 euros.

Por todo ello, el Ministerio Público los considera autores de un delito continuado de estafa y pide para el hombre una pena de cinco años de prisión y para la mujer de cuatro años y seis meses. Además, deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, a la víctima en la cantidad de 107.000 euros.