El Parlamento Europeo propone redirigir el turismo hacia destinos rurales para frenar la saturación

LA Estrategia Turismo de Galicia 2030 apuesta por la desestacionalización y redistribución de flujos

MADRID/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Transportes y Turismo (TRAN) del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles, por 33 votos a favor, una serie de propuestas estratégicas destinadas a transformar el modelo turístico de la Unión Europea.

Los eurodiputados han alertado de que el 80% de los viajeros se concentra en apenas el 10% de los destinos mundiales, por lo que instan a la Comisión Europea a implementar mecanismos que redirijan los flujos de visitantes hacia zonas rurales, de montaña y regiones remotas, potenciando sectores como la gastronomía, el enoturismo y el cicloturismo.

Para lograr este equilibrio, la resolución propone reforzar la conectividad en destinos emergentes mediante un mecanismo de apoyo específico que mejore los enlaces aéreos, marítimos y terrestres.

Entre las medidas recomendadas destacan el impulso a los trenes nocturnos transfronterizos, el despliegue de un sistema de billete único integrado para todos los medios de transporte y el apoyo al alquiler de vehículos eléctricos y su infraestructura de carga.

El objetivo es desestacionalizar la demanda y generar ingresos adicionales en regiones tradicionalmente fuera de los circuitos principales.

ESTRATEGIA DE TURISMO DE GALICIA

Esta iniciativa va en línea con la Estrategia de Turismo de Galicia 2030, que tiene entre sus objetivos principales la redistribución del flujo turístico tanto a nivel de áreas --evitando aglomeraciones en Santiago de Compostela o áreas de costa-- como a lo largo del año, incidiendo en productos que incrementen las visitas fuera del verano.

Para ello, la Estratexia gallega apuesta por la potenciación de áreas y productos como el termalismo, la gastronomía otoñal, el enoturismo o el turismo de congresos, que incrementan su actividad fuera de los meses con mayor demanda. También se apuesta por el turismo rural y por experiencias desestacionalizadoras como el bono 'Descubre Galicia en Outono', la 'Primavera de Portas Abertas' o el 'Outono Gastronómico'.

Los resultados turísticos del año pasado, según los datos de la Xunta a través del INE, evidencian un proceso significativo de reducción de la estacionalidad en el turismo, ya que los flujos de visitantes fuera de temporada tuvieron un crecimiento superior al 4%.

ALOJAMIENTOS DE CORTA DURACIÓN

En cuanto a los alojamientos de corta duración, el Parlamento Europeo aboga por un marco regulatorio más robusto que complemente las normas que entrarán en vigor el 20 de mayo de 2026.

Los eurodiputados proponen definir estándares de calidad, clarificar las categorías de los anfitriones y permitir que los Estados miembros puedan limitar el número de pernoctaciones o introducir sistemas de zonificación para evitar la gentrificación y los problemas de acceso a la vivienda para los residentes locales.

La resolución también contempla la creación de una "tarjeta de competencias turísticas" para acreditar la formación y experiencia de los profesionales del sector, buscando paliar la escasez de mano de obra y mejorar las condiciones laborales.

Asimismo, se propone incentivar el voluntariado cultural y se valora positivamente el uso de tasas turísticas medioambientales como fuente de financiación para proyectos locales.

El texto, impulsado por el ponente Daniel Attard, deberá ser votado por el pleno de la Eurocámara, previsiblemente en la sesión de abril.