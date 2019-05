El Parlamento gallego retoma la actividad la renovación de la valedora y la designación de senadores sin fecha

Publicado 21/05/2019 14:34:33 CET

La oposición atribuye las dilaciones al PPdeG por las municipales y Tellado lo niega y justifica que la Cámara Alta no hizo el requerimiento

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia retomará la actividad plenaria la próxima semana con dos asuntos pendientes de negociación por parte de los grupos y sin fecha para hacerlo, apenas a dos meses de que finalice el periodo de sesiones.

Por un lado, está la renovación del cargo de la valedora do Pobo, Milagros Otero, tras la condena por "desvío de poder" del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que se anuló la designación del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal a María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del Partido Popular.

El segundo asunto es la designación de los senadores autonómicos que le corresponden a Galicia, un total de tres. Dos serán para el PPdeG, como grupo mayoritario, y el tercero le correspondería en este momento a En Marea, aunque está empatada a escaños con el PSOE, pero tiene más votos en las últimas elecciones autonómicas.

Al respecto de estos dos asuntos, y preguntados por ello en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces, los grupos del a oposición --En Marea, PSOE y BNG-- atribuyen que ninguna de las dos cuestiones estén sin resolver y no se introdujesen en el orden del día del pleno de la semana que viene al PPdeG.

Sin embargo, el viceportavoz y secretario general del PP gallego, Miguel Tellado, ha argumentado, en el caso del Senado, que no se envió el requerimiento desde la Presidencia de la Cámara Alta --hasta ahora presidida por los populares y en la que tras los comicios del 28A se situarán los socialistas-- para que se produzca esta designación por parte de la Cámara autonómica.

"RECHAZA ELUCUBRACIONES"

Además, el dirigente popular ha negado las "elucubraciones", en palabras del socialista Xoaquín Fernández Leiceaga, que atribuyen esta demora a que el PPdeG querría esperar a las elecciones municipales para decidir a quien situarán en el Senado en función de los resultados.

Es más, aseguró que "tiene que ver más con los intereses de la oposición", algo que atribuyó a la situación interna de En Marea --cuyos socios rompieron electoralmente en las generales y en buena parte de los municipios gallegos, donde compiten en 15-- y auguró que después de los comicios del domingo se "disputará" con el PSOE cuál es la primera fuerza de la oposición en Galicia.

Tellado ha explicado que "siempre fue habitual" que se produzca el escrito por parte del Senado "reclamando la designación de los tres senadores", algo que, según le fue ratificado por la Mesa del Parlamento de Galicia, no ha acontecido por el momento. Además, ha advertido que ningún grupo de la oposición "planteó esta cuestión ni se interesó por incluirla" en el orden del día del pleno de la semana que viene.

Así las cosas, Tellado ha querido desmontar el "falso debate" de los grupos de la oposición, que "tiene que más que ver con sus intereses", ya que entre En Marea y PSOE se distribuyen el tercer senador, que a priori será para la formación 'rupturista'.

"SE DEBERÍAN HABER ELEGIDO YA"

Por su parte, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, sostuvo que "los senadores se deberían haber elegido ya". "No entendemos por qué no es así, se podría haber hecho, a través de un pleno extraordinario y no les estaríamos hurtando derechos a los que van a ser", ha manifestado, en referencia a que podrían formar parte de la Mesa de la Cámara Alta, por ejemplo.

Leiceaga ha señalado al PPdeG, que "tiene mayoría", para desviar la pregunta sobre "por qué lo está retrasando". Recordó, asimismo, que la designación depende solo del Parlamento de Galicia y ha dicho que "pueden imaginarse por qué" todavía no ha querido designar a los senadores autonómicos, si bien ha confiado en que pueda "resolverse con rapidez y normalidad".

Preguntado si se refería a En Marea, ha rechazado que sus "elucubraciones" fuesen por ese camino, sino que lo achaca a la "incertidumbre" del PP ante las elecciones locales del próximo domingo.

"SE ESTÁ RETRASANDO INJUSTIFICADAMENTE"

En su intervención, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha denunciado que se "esté retrasando injustificadamente" el nombramiento, algo que atribuye a "unos intereses particulares del PP".

En este sentido, ha lamentado que el presidente de la Cámara autonómica, Miguel Santalices, "atienda a unos intereses particulares", en referencia al PP --según Villares-- al no abrir el plazo a los grupos que propongan los nombres. Así, lo ha atribuido a que quiere "esperar a que pasen las elecciones" autonómicas para que "alguno de esos alcaldes que no lo sean, mandarlo a Madrid".

"Una vez más, jugar (el Parlamento) a servir los intereses particulares", ha apuntado Villares, quien ha recordado que el Parlamento de Cataluña ya trató de nombrar su vacante de senador autonómico. Lo cierto es que el procedimiento gallego es diferente al vasco o catalán, ya que en el caso de Galicia la renovación de senadores está vinculada --como así dice su Estatuto de Autonomía-- a cada renovación de las Cortes Generales, en lugar de corresponderse con los comicios autonómicos, como sí ocurre en esas otras nacionalidades históricas.

SITUACIÓN DE LA VALEDORA

En otro orden de cosas, sigue pendiente la negociación entre los grupos parlamentarios para acordar un nombre que sustituya a Milagros Otero, quien en su día vinculó su renuncia formal al puesto a que haya consenso para la persona que suplirá en el cargo tanto a ella como al valedor adjunto.

Los grupos de la oposición trataron de relegarla en el pleno del Parlamento pero, aunque el PPdeG retiró su apoyo explícito a Otero, la abstención del grupo mayoritario impidió que se activase el proceso para cubrir la vacante, ya que no prosperó la reprobación.

Preguntados en rueda de prensa, Villares ha insistido en que Otero "tenía que haber dimitido" con la primera sentencia y ha censurado que el PP "la mantenga a sabiendas de que moralmente no está para ejercer ni un segundo más" en el cargo. "Perfil fetén del PP", ha sintetizado.

El portavoz de En Marea acusó al PP, "a través del escrito de la valedora", de intentar que la oposición "entrase en el juego de una negociación", cuando podía haberla "relevado". "Lo principal es que tenemos una valedora condenada por despreciar los derechos fundamentales y violar los principios de transparencia y eso debería inhabilitarla", ha sentenciado Villares, que ha augurado que "va a aguantar hasta el final de la legislatura, como el PP mantiene a todos los corruptos".

Por su parte, Leiceaga ha recordado que la valedora "está en plena posición de sus funciones pero no tiene ningún apoyo en la Cámara", de la que es alto comisionado. Así, se ha referido a la "situación de anomalía" que, ha sostenido, debería "resolverla mediante diálogo" y con "rapidez".

"Entendemos que esto no hay que demorarlo más, haríamos un buen servicio a Galicia si pudiésemos poner al servicio de Galicia una defensoría del pueblo defendiendo los intereses de Galicia", ha manifestado.

Mientras, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, ha considerado "inadmisible" que Otero siga en el cargo después de la condena que se hizo firme al inadmitir su recurso el Tribunal Supremo. "Esta persona no puede mantenerse ni un minuto más al frente de esta institución, está condenada por un caciqueo", ha aseverado.

Por su parte, el secretario general del PPdeG ha vuelto a "agradecer" que Milagros Otero pusiese su "cargo a disposición" del Parlamento, vinculado a ese nuevo nombramiento, para no dejar un vacío y que siguiese el "normal funcionamiento" hasta que los grupos lleguen a un acuerdo.

"Lo que nos corresponde, una vez que finalice (la campaña), es sentarnos a dialogar para pactar la persona más adecuada", ha dispuesto Tellado.