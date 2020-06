Patrimonio matiza que rechaza tapar el escudo franquista del IES Santa Irene como se preveía, pero no impide cubrirlo

VIGO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia ha matizado este viernes que, aunque dictó una resolución en la que informaba desfavorablemente sobre tapar el escudo franquista del IES Santa Irene de Vigo, es una decisión que afecta al modo en que estaba prevista esa actuación (tapar ese elemento con una chapa de acero), lo que no quiere decir que se oponga a su cubrición.

La eliminación del escudo forma parte del proyecto de rehabilitación integral de este IES, catalogado como bien del patrimonio cultural vigués, una reforma en la que la Consellería de Educación prevé invertir 1,2 millones de euros y que contempla mejoras estructurales, de accesibilidad y de eficiencia energética.

Tras obtener la licencia del Ayuntamiento de Vigo, la consellería remitió el proyecto de rehabilitación a Patrimonio, dada la singularidad del inmueble, y el departamento dependiente de la Consellería de Cultura y Turismo resolvió informar favorablemente toda la obra, excepto la actuación referida a tapar el escudo con una chapa de acero.

En su resolución, de fecha 1 de junio, Patrimonio señala que la Ley de Memoria Histórica establece "excepciones" en lo relativo a la retirada de símbolos de la dictadura. Así, se contempla que no se alteren si tienen un significado histórico, valor artístico o religioso, o si su retirada pone en riesgo la estructura donde se encuentra.

En el caso de la fachada del IES Santa Irene, "puede interpretarse" que el escudo (previsto en la construcción original del edificio) es "uno de los elementos pétreos singulares del edificio" y la actuación propuesta para la rehabilitación del inmueble "no es compatible con la conservación de los valores culturales", ya que este elemento "cuenta con un valor artístico y un significado histórico que pueden ser supuestos de excepcionalidad".

No obstante, este viernes Patrimonio ha precisado que resolvió no autorizar "en los términos en los que estaba previsto el tapado del escudo de la fachada". "Pero esto no significa que impida su cubrición. Por eso, en coordinación con la Consellería de Educación, se buscarán ahora las soluciones y alternativas precisas", ha aclarado.

El Ayuntamiento de Vigo ha anunciado que recurrirá la resolución del 1 de junio porque, en palabras del alcalde, Abel Caballero, "hay una ley que dice que (el escudo) se tiene que tapar".