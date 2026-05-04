La patronal gallega fija la meta de bajar entre uno y dos puntos el nivel de absentismo en Galicia

1083772.1.260.149.20260504131732 El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites, fija la meta de bajar entre uno y dos puntos el nivel de absentismo en Galicia, de modo que se acerque a la media española para "volver a ser competitivos".

En declaraciones a los medios con motivo la presentación ante la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) del informe --ya presentado en días pasados-- de las universidades de Santiago y Vigo sobre absentismo, Vieites llama a "hacer los deberes" al ocupar Galicia el segundo lugar entre comunidades en tasa de ausencia del trabajo.

Así, apela a abordar medidas "adecuadas" en el marco del diálogo social con el Gobierno gallego, sindicatos y patronal para rebajar el absentismo "injustificado". Subraya que "la Xunta quiere agilizar esto al máximo", por lo que habrá reuniones "en próximas semanas" al respecto.

Advierte de la mayor duración y número en las bajas en Galicia respecto a la media del país, lo que "perjudica" la actividad económica y un impacto en el 3% del PIB.

Cuestionado acerca del aumento de la incapacidades temporales (IT) por salud mental, Vieites apunta que "hay un modelo de sociedad diferente del covid para aquí", en el que "las personas valoran otras cuestiones", lo que considera "respetable". Eso sí, advierte de la necesidad de atajar bajas: "Si no, la alternativa la tenemos en la tecnología, va a avanzar muchísimo; el trabajador tendrá mucho ocio, pero poco poder adquisitivo".

LAGO: "NO HAY UNA SOLUCIÓN MÁGICA"

El informe de la UVigo y la USC cifra en más de 2.000 millones de euros el coste en Galicia entre Seguridad Social y empresas. Ademá, señala un impacto de entorno al 3% del Producto Interior Bruto, más de 2.000 millones, por tareas que se dejan de hacer por ausencia de trabajadores.

Según este informe, Galicia registra un 7,6% de absentismo --sin aclarar qué parte de este está injustificado--, por encima de la media española (6,3%) y en segundo lugar entre autonomías, solo por detrás de Canarias (8,3%).

El catedrático de Economía Aplicada da USC, Santiago Lago, que encabeza este estudio, reflexiona acerca de que "hay espacio de mejora" al tener Galicia el segundo nivel de absentismo más elevado del Estado. Considera que "queda mucho trabajo" y que se deben "afinar" medidas, lo cual "requiere consenso social" y "conocimiento técnico".

Aboga por trabajar "entre todos" en el seno del diálogo social, ya que "España es campeona en Europa en jornadas perdidas" y "Galicia está en el segundo puesto de España". Aquí apunta que solo un tercio de las bajas en la comunidad gallega guardan relación con un mayor envejecimiento, pero el resto no se explica por este factor.

Tal y como ya expuso en la presentación de este informe en Santiago de Compostela hace 15 días, no se debe aspirar a un absentismo "cero", dado que en este se enmarcan diferentes derechos adquiridos --como puedan ser bajas de paternidad--, sino que se debe atajar el absentismo que "socialmente no se quiere".

Sobre el plan de control de bajas anunciado por la Xunta, Lago deja claro que "no hay una solución mágica", pues se trata de "un fenómeno multifactorial", pero ve "lógico" que se busquen medidas.

"Lo más fácil cuando tienes un problema es buscar excusas rápidas y fáciles, desgraciadamente en el debate políticos estamos instalados en esto y vemos soluciones mágica y discursos muy simples que al final acaban haciendo mucho daño", razona.

"Quien identifique esto como un modo de recorte de derechos, esto es demagogia". "Esto es como cuando tienes un problema y no lo quieres ver, no lo quieres reconocer, esto es demagogia, hay que afrontar los problemas", concluye Lago.