La patronal gallega insta al Gobierno a recibir a los transportistas: "El país está en una situación límite"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites, ha instado al Gobierno a recibir al colectivo de transportistas que está detrás de las protestas que este lunes viven su octavo día de paro.

En declaraciones a los medios antes de participar en una reunión en Santiago con la conselleira do Mar, Rosa Quintana, y representantes de la cadena-mar industria, el líder de la patronal gallega ha advertido que éste y la mayoría de sectores se enfrentan a una "situación límite" por la "tormenta perfecta" que supone la combinación del alza de precios, la falta de materias primas y el paro en el transporte.

"Las medidas tienen que ponerse encima de la mesa. Todas las administraciones deben arrimar el hombro. Es un momento excepcional que requiere medidas excepcionales", ha aseverado Vieites, que incide en que "no puede esperarse" al 29 de marzo, fecha anunciada para la entrada en vigor del paquete de medidas del Gobierno para atajar la crisis de precios.

Tras apelar a que el Ejecutivo debe "hacer sus deberes" en la línea de lo adoptado por países como Francia, Portugal o Irlanda; el presidente de la CEG ha acusado al Gobierno de "desconocer de forma abosluta lo que ocurre en el país".

Por tanto, ve necesario que el Gobierno reciba a los transportistas que secundan los paros, una opción que rechaza al no considerarlos interlocutores válidos.

"No es de recibo que por un quítame de ahí esas pajas no se reciba a quien está bloqueando un país", ha aseverado Vieites, que ha advertido que esta crisis puede provocar una situación "tan negativa" que "no se recupere" la economía "ni en 2025".