Paula Prado (PPdeG) insta al BNG a "romper" con el PSOE para "no ser cómplice de la corrupción"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha exigido al BNG que que "deje de apoyar" al Gobierno y, al mismo tiempo, que "rompa" con el PSOE tanto en los ayuntamientos como en las diputaciones gallegas para "no ser cómplice de la corrupción". Asimismo, ha instado a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, a "dejarse ya de tweets y comunicados".

"El BNG y Ana Pontón tienen que romper con todos los gobiernos locales socialistas que está apoyando en Galicia, que no son pocos, y también en las diputaciones. Ese sería el verdadero favor que le harían a la ciudadanía. Mientras no lo hagan, seguirán siendo cómplices de la corrupción que cada día está asolando a España", ha señalado en declaraciones a los medios antes de participar en la 54ª edición de la festa do Peixe de Bande.

En esta línea, y acompañada por la alcaldesa y secretaria xeral del PP de la provincia de Ourense, Sandra Quintas, y por las diputadas nacionales Ana Vázquez, Marta González e Irene Garrido, ha instado tanto al BNG como al PSdeG a "aparcar el cinismo y exigir al presidente del Gobierno que, por dignidad, convoque elecciones".

"Para nosotros esto es insoportable. Son necesarias más dimisiones, pero sobre todo convocar elecciones porque la ciudadanía está harta de levantarse cada día con un nuevo titular de corrupción", ha aseverado Prado.

En esta línea, ha afeado al Gobierno de España que "lleve años hablando de fango, de corrupción y de bulos" cuando, según ha denunciado, "el fango es lo que están generando ellos cada día".

Por otro lado, la popular ha destacado como "modelo del trabajo del Partido Popular", el incremento "en más del 50%" de las frecuencias de transporte público entre Bande y Celanova con Ourense, anunciado por la Xunta esta semana.

Una actuación que "contrasta claramente", según ha defendido, "con la forma de trabajar del Gobierno de Sánchez, que cada día que pasa perjudica de una forma u otra a la provincia de Ourense".