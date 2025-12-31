Paula Prado (PPdeG) reivindica el "compromiso" de Rueda en su mensaje de Fin de Año "con una Galicia con futuro"

Archivo - La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, durante una entrevista concedida a Europa Press. Foto de archivo - CÉSAR ARXINA / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha defendido que el mensaje de Fin de Año del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, es el de un líder "comprometido con seguir construyendo una Galicia con futuro desde la estabilidad, la gestión y el sentidiño".

Para la número dos de los populares gallegos, las palabras del presidente demuestran que "Galicia tiene un Gobierno centrado en lo importante y alejado tanto del escándalo permanente del Ejecutivo central como de una oposición más interesada en promover la confrontación que en aportar soluciones".

Ha destacado las referencias que se hicieron en el discurso a la vivienda, con el compromiso de duplicar el parque público; a la innovación, con una inversión "histórica" que sitúa a Galicia en la vanguardia tecnológica; al empleo y a la economía, con una apuesta por un crecimiento sostenible y justo; y al refuerzo de servicios públicos como la sanidad, la educación y la protección social.

Medidas todas ellas que, según Paula Prado, son el resultado de la convicción de que "gobernar es trabajar con seriedad y previsión", tal y como demuestra, apunta, que Galicia vaya a empezar 2026 con unos Presupuestos ya aprobados y en vigor desde el primer día del año".

"Ese es el modelo de Alfonso Rueda: serenidad, compromiso y soluciones para seguir construyendo una Galicia con futuro", ha concluido.