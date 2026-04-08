Pazos (PPdeG) destaca que Galicia "tiene un presidente que cumple" frente a la "Galicia del no" de PSOE y BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha destacado que el discurso pronunciado por el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, este miércoles en el debate sobre el estado de la autonomía ha mostrado que "Galicia tiene un presidente que cumple" y que representa a la "Galicia del sí" frente a la "Galicia del no" de PSOE y BNG.

En su comparecencia tras la intervención del máximo mandatario autonómico y líder del PPdeG, Pazos ha puesto en valor que en la Comunidad gallega "hay normalidad política, hay estabilidad y sí se celebra el debate de política general", como "una excelente ocasión para hacer balance de la mitad de la legislatura".

Este balance, en su opinión, "arroja un resultado muy claro" y que es que "Galicia tiene un presidente que cumple" y ha cifrado en el 85% el nivel de cumplimiento de las medias del programa electoral con el que el PPdeG concurrió a las urnas.

Dicho esto, Pazos ha asegurado que Rueda también aprovechó para poner el foco sobre las prioridades de los gallegos, con propuestas en vivienda, sanidad y dependencia, además de medidas fiscales. Todas ellas, ha afirmado, "con el objetivo común de acceder y facilitar el acceso a esta vivienda" a los gallegos que más lo necesitan.

Así las cosas, el portavoz parlamentario del PPdeG ha considerado que Galicia "puede estar orgullosa de un presidente pegado a las necesidades de la calle", de los gallegos que piden menos discursos y más "hechos y obras" que es, conforme ha apuntado, lo que está haciendo el Gobierno gallego.

"Un Gobierno que no se olvida de hablar de futuro, del futuro de Galicia, de las oportunidades que pasan por el desarrollo y potenciación de nuestros sectore sprimarios y por oportunidades tan evidentes para casi todos como puede ser el próximo Xacobeo 2027".

Pazos, que ha sostenido que el presidente "no eludió en ningún momento" la realidad de Galicia ni cuáles son las medidas que el Gobierno gallego propone para afrontar las dificultades, ha resumido el discurso como "adecuado y equilibrado", que ha provocado "gran satisfacción en el Grupo Parlamentario Popular".

Tras ello, ha sostenido que en la tarde de este lunes habrá la ocasión de "contrastar propuestas y discursos" y evidenciar la Galicia del "sí" que representa Alfonso Rueda, frente a la "Galicia del no" que representan quien "todos los gallegos saben" --en referencia a PSOE y BNG--.