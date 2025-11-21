Pedro Blanco anima "trabajar" contra los "bulos y movimientos" que cuestionan la existencia de la violencia machista

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se ha mostrado preocupado por los "bulos y movimientos" que cuestionan la existencia de la violencia machista y ha animado a "trabajar y luchar" contra ellos desde la educación, las familias y las administraciones públicas.

Así lo ha hecho en la tarde de este viernes antes de participar en la entrega de los Premios Meninas 2025, unos galardones que otorga la Delegación del Gobierno en Galicia y que reconocen a personas y entidades por su compromiso en la erradicación de la violencia de género, el apoyo a las víctimas y la lucha por la igualdad.

"Hoy es un día para vernos las caras, coger fuerzas y, sobre todo, para retroalimentar esa necesidad que tenemos de trabajar en estos momentos en los que la situación geopolítica lo cuestiona todo, incluso la realidad de la violencia machista", ha esgrimido Blanco.

En este sentido, ha remarcado la necesidad de "coger fuerzas" para continuar un año más luchando contra "la lacra" de la violencia de género. "El objetivo es que consigamos cero violencias contra las mujeres por el hecho de serlo", ha subrayado.

En su intervención, Blanco se ha mostrado preocupado por "esos bulos y todo ese movimiento" que se gestan en torno a la negación o cuestionamiento de la violencia de género. "Me preocupa como delegado del Gobierno, como persona y como padre", ha asegurado.

Frente a ello, ha reivindicado la "lucha" desde la educación, la formación, desde las familias y, "como se hace día a día", desde las administraciones públicas.

PREMIADOS EN ESTA EDICIÓN

La octava edición de estos galardones ha reconocido a la ONG de lucha contra la trata ACCEM Galicia, a la Diputación de A Coruña, a la Asociación Penitenciaria Concepción Arenal, Al IES Chivite de Verín y a la decana de Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Vigo Enma Torres-Romay.

Además, el jurado ha concedido cinco menciones honoríficas --una autonómica y cuatro provinciales--, que recayeron en: la fiscala María Elenea Steinger; el equipo Emune de la Guardia Civil de A Coruña; el equipo VioGén de la Guardia Civil de Monforte de Lemos; el policía nacional Ramón Salvador Álvarez destinado en la Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad autónoma en Ourense; y a la Unidad UFAM de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Los Premios Meninas contemplan, por tercera vez, la distinción a periodistas, empresas y proyectos de comunicación social de Galicia que promuevan los valores de la igualdad y la erradicación de la violencia machista. Este año fue reconocida la figura de la periodista Tereixa Navaza.