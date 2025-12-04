Pedro Blanco remite su "plena disposición" para avanzar en "objetivos comunes" con la nueva fiscal superior de Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, se reúne con la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA

OURENSE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha trasladado la "plena disposición" de la administración para avanzar en "objetivos comunes" y colaborar con la nueva fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, hasta ahora fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia.

Así lo ha trasladado este jueves en un encuentro institucional entre ambos, en el que ha aprovechado para felicitar a Eiró por su nombramiento, convirtiéndose esta en la "primera mujer en asumir este cargo en la historia de la Comunidad", tras su toma de posesión el pasado lunes 17 de noviembre

Entre los principales objetivos comunes, Blanco ha destacado la protección de las víctimas de violencia de género, el refuerzo de la lucha contra los incendios forestales y la defensa y promoción del idioma gallego en el ámbito institucional.

REUNIÓN CON MIGUEL COUTO

Asimismo, Blanco se ha reunido también con el escultor Miguel Couto para conocer "de primera mano" su proceso creativo y proyectos actuales, además, ha destacado "el impacto de su producción dentro y fuera de Galicia".

Durante el encuentro, el delegado del Gobierno ha destacado la trayectoria de Couto como un artista que "se consolidó como una de las figuras más singulares" de la escultura gallega contemporánea, y ha aprovechado para recalcar el papel de la cultura como "motor de cohesión social e identidad".

En esta línea, Blanco ha incidido en el "compromiso del Gobierno de España" con la "promoción del patrimonio cultural" y con el "apoyo a los artistas que llevan el nombre de Galicia más allá de sus fronteras".