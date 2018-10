Un perito de la Agencia Tributaria ve injustificado el patrimonio de la inmobiliaria asociada con Sito Miñanco

Publicado 30/10/2018 16:37:59 CET

PONTEVEDRA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un perito de la Agencia Tributaria considera "injustificado" el origen patrimonio de la inmobiliaria San Saturnino y asegura que es "incoherente" respecto a las rentas declaradas por la exmujer, la hija mayor, la excuñada y un empresario vinculado al condenado por narcotráfico Sito Miñanco. Con todo, el inspector reconoce que la investigación no fue exhaustiva.

Así lo ha manifestado este martes durante su comparecencia en el juicio por blanqueo de capitales que se celebra en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra, escenario en el que el perito ha ofrecido una declaración que el abogado de Miñanco, Gonzalo Boye, reconoce que "no existe ninguna evidencia de que el patrimonio de las señoras acusadas provenga" de su defendido.

En esta línea, el letrado ha señalado que este perito dijo que sus "informes eran parciales" y dio una serie de explicaciones que, en su opinión, "ratifican" lo que la defensa expone desde "hace mucho tiempo". "Creo que este juicio ha sobrado", ha indicado.

DEFENSA DE LA EXMUJER DE MIÑANCO

Por su parte, Alejandro Vega Vázquez, el representante legal de la primera mujer de Miñanco (María Rosa Pouso Navazas), ha asegurado que la prueba practicada este martes confirma su tesis. "Es decir, que todo el patrimonio de mi clienta está plenamente justificado". Además, ha asegurado que los informes periciales de la Agencia Tributaria "se basan, como poco, en graves inexactitudes".

La tercera sesión de este juicio se ha centrado en la comparecencia del perito Ángel Gallastegui, que elaboró un informe sobre 400 inmuebles en Cambados y 500 en Vilagarcía en el marco de la 'Operación Suntuarias'. Esta investigación alcanzó el patrimonio de las personas próximas a José Ramón Prado Bugallo y en ella aparecieron implicados dos hosteleros de Vilagarcía conocidos como 'Los Gerardos'.

En su intervención, este perito ha explicado que la Inmobiliaria San Saturnino "no era una sociedad operativa" y no realizaba actividad económica ya que era "patrimonial" en términos fiscales. Así, según ha señalado, "allí se había colocado un patrimonio que generaba un rendimiento". Unos bienes que, conforme ha apuntado, no tenían un origen" en relación con los acusados. "No hay coherencia entre las rentas declaradas y el patrimonio", ha añadido.

También ha puntualizado que, en el caso de la hija mayor de Sito Miñanco, "su modus vivendi no era coherente con el patrimonio declarado" la misma conclusión que sacó respecto a Josefa Pouso. Con todo, ha asegurado que no detectaron ninguna fuente de financiación de este inmobiliaria que proviniese de Miñanco.

El perito ha admitido que su investigación se hizo únicamente con los datos que figuran en las bases de Hacienda y que no se utilizó ningún acceso al contenido de otros registros oficiales, ni de las cuentas corrientes o créditos de los acusados, circunscribiendo su informe a "una interpretación de los datos que tiene la Agencia Tributaria". Además, ha indicado que tampoco solicitó a los investigados que aportasen documentación alguna que justificase su patrimonio.

En su intervención, este perito ha afirmado que era "notorio" que Sito Miñanco estaba vinculado a esta inmobiliaria aunque no recordaba cual era la fuente que acredita esa notoriedad.

JEFE DE PATRIMONIO DE LA POLICÍA JUDICIAL

Ante el tribunal provincial también ha comparecido este martes el Jefe del grupo de Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha explicado los detalles de la investigación llevada a cabo sobre una zona de suelo urbanizable situada en el número 18 del municipio de Sanxenxo, al pie de la playa de Montalvo.

Así, ha señalado que la "parcela está a monte" ya que nunca salió adelante una pretendida urbanización de 38 chalés y que se relacionaba con la Inmobiliaria San Sadurniño, la empresa Jolva (de la que son socios José Alberto Aguín Magdalena y la exesposa de Sito Miñanco), así como con la promotora Arlequín Rojo, de la que el primero es administrador.

Los abogados de las distintas defensas también han llamado como testigos a la persona que le vendió un piso en 2008 a en la playa de Montalvo a Josefa Pouso (excuñada de Miñanco) y han asegurado no le entregó ningún dinero a mayores del declarado ante Hacienda. "Ni por delante, ni por detrás ni por un lado", ha apuntado uno de los letrados.

Además, algunos vecinos de las tres mujeres acusadas testimoniaron en el mismo sentido la inexistencia sobreprecios o de pagos injustificados o en dinero negro.

"SUERTE ROSENDO"

La tercera jornada de este juicio que sienta en el banquillo a Sito Miñanco ha arrancado con una anécdota. Y es que, a su llegada a los juzgados, el condenado por narcotráfico le ha deseado "suerte" a Feliciano Miguel Rosendo, el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, conocida como Orden de los 'Miguelianos'.

Ambos han coincidido esposados en el camino de entrada del Pazo de Xustiza donde están siendo juzgados en diferentes secciones de la Audiencia Provincial.

El juicio se retomará el próximo lunes, día 5 de noviembre, a las 10,15 horas.