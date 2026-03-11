Peritos apuntan a la mala sujeción de la carga y a un cable en el suelo como causas del accidente mortal de Cardama

Imagen de la segunda jornada del juicio por el accidente mortal en Cardama, ocurrido en noviembre de 2022. - EUROPA PRESS

VIGO 11 Mar. (EUROPA PRESS) - Peritos judiciales apuntan hacia la inestabilidad de la carga, su deficiente sujeción y a un cable que había en el suelo como causas del accidente mortal ocurrido en noviembre de 2022 durante el traslado de una pieza de grandes dimensiones.

Así lo han señalado en su comparecencia en la segunda sesión de este juicio contra cuatro responsables de la compañía por el fallecimiento de un operario, donde ambos peritos han indicado que la pieza habría caído del camión inmediatamente después de pasar por un cable que había en el suelo.

"La pieza cayó exactamente al pasar la segunda rueda (por el cable)", ha explicado uno de los peritos, insistiendo en que las ruedas delanteras todavía no habían llegado al bache de siete centímetros que había en la vía pública a la entrada del astillero. Precisamente los baches de la calle serían la supuesta causa del accidente que concluye otro informe pericial encargado por Cardama.

"Las ruedas delanteras no habían pasado por las irregularidades del firme", ha insistido el técnico del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga). Preguntado sobre si no estuviese el cable, se hubiese caído la pieza, ha respondido que "en principio, no".

Tanto él como otra perito judicial han subrayado que el astillero debería haber analizado los riesgos de ese desplazamiento y vigilar la seguridad del mismo pese a que fue realizado por una empresa subcontratada.

Sin embargo, abogados de los acusados le han preguntado por la inestabilidad de la pieza en el momento del transporte y sobre si tendría que haber sido sujetada de otra manera. Según el perito, si la carga estuviese completamente asegurada, tendría que volcar el camión para que cayese la carga y por el cable de 5 centímetros no habría volcado el vehículo.

Además, tras informarlo de que el conductor del camión aseguró en el juicio haber notado un vaivén de la carga antes del accidente, por lo que paró el camión y continuó con la marcha hasta una segunda desestabilización, que fue la que provocó la caída de la pieza, el perito dijo desconocer esa circunstancia, indicando que en ese caso el camionero debería haber bajado y avisar a Cardama para tomar medidas.

Las conclusiones del informe de la segunda perito, de Inspección de Trabajo, son similares al del Issga, explicando ella la necesidad de haber valorado los riesgos por parte de Cardama o su servicio de prevención antes de realizar el transporte de la pieza. Ella ha insistido en la inestabilidad de la carga y en el cable del suelo como causas de lo ocurrido.

Por su parte, el perito responsable del informe pericial encargado por Cardama ha apuntado hacia las irregularidades de la calle como causa del accidente, que son "más acusadas" que un cable de 5 centímetros, descartando dicho cable como causa al no ser un "impedimento significativo" para la circulación.

"Bajo mi criterio (...) el cable no es el causante", ha insistido, indicando que si no hubiese existido el cable la pieza se habría caído igual al no estar bien enganchada.

HECHOS Este jueves se llevará a cabo la comparecencia de los cuatro acusados, acusando Fiscalía a tres responsables del astillero (jefe de buque, jefe de equipo y responsables de Seguridad y Salud) de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un homicidio imprudente, por el fallecimiento de un operario en sus instalaciones. Por su parte, la acusación particular añade otro acusado, el jefe de producción del astillero.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 24 de noviembre de 2022, cuando se estaba realizando el transporte de una pieza de siete toneladas para llevarla al interior del astillero en un camión. Uno de los acusados, el jefe de equipo, era el encargado de organizar ese transporte y fue quien cortó el trafico, con ayuda de otro trabajador, para permitir que el camión maniobrase y entrase en las instalaciones.

En la puerta por donde iba a entrar ese camión con la pieza (colocada de forma vertical y con riesgo de vuelco, según el escrito de la Fiscalía), se encontraba la víctima, empleado de una auxiliar de 42 años de edad. Además, en el suelo, había un cable de acero que se había utilizado el día anterior para una operación de varada y que no había sido retirado.

Al pasar por encima del cable, el camión se bamboleó y la pieza perdió estabilidad, cayendo por un lateral y aplastando al trabajador, que falleció en el acto.

En su escrito de acusación, el ministerio público expone que no se delimitó la zona por la que iba a maniobrar el camión, que no se despejó de gente y que el encargado de organizar el transporte no cumplió con las medidas de seguridad pertinentes. "De haber cumplido su obligación, el accidente no se hubiera producido, ya que nadie tenía que estar en el radio de acción del camión", señala la Fiscalía.

Con respecto al responsable de seguridad y salud, señala que no informó de la presencia del cable y que tampoco adoptó medidas preventivas, al igual que el jefe de buque, que "no comunicó los riesgos" ni tomó medidas preventivas, y que ordenó al transporte de la pieza al jefe de equipo a pesar de conocer la existencia del cable.

Por todo ello, considera que estos tres acusados son autores de un delito contra los derechos de los trabajadores, en concurso con un delito de homicidio por imprudencia grave, y pide para cada uno de ellos 3 años de prisión e inhabilitación. También pide que se indemnice a los familiares del fallecido en un total de más de 600.000 euros.