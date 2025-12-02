Las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros gallegos caen un 5,7% en octubre y los viajeros bajan un 15,9%

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros gallegos (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) cayeron un 5,7% en octubre, hasta 175.519 noches, mientras que el número de viajeros bajó un 15,9%, con 117.507 turistas, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press.

En concreto, las pernoctaciones en apartamentos turísticos subieron un 17,8% en octubre en Galicia, hasta 64.823 noches, mientras que los viajeros crecieron un 3,8%, con 26.990 personas. También los campings gallegos registraron datos positivos, con 14.696 pernoctaciones (+43,7%) y 9.378 viajeros (+44,2%).

Sin embargo, tanto los alojamientos de turismo rural como los albergues contabilizaron bajadas. Así, las pernotaciones de turismo rural cayeron casi un 5,8%, con 25.606 unidades y 16.526 personas, un 5,1% menos.

Por su parte, los albergues fueron los que peor comportamiento registraron, con un 24,9% menos de pernoctaciones, hasta 70.394 y 64.613 turistas, un 28% menos que en octubre de 2024.