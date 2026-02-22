Una persona trasladada por inhalar humo tras un incendio en Monforte de Lemos (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido trasladada por inhalación de humo tras un incendio en la localidad lucense de Monforte de Lemos. No hubo más personas afectadas en el suceso.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, un particular dio el aviso alrededor de las 11.30 horas de la mañana, alertando de que estaba ardiendo el calentador de un baño, en la rúa das Hortas.

El 112 solicitó la intervención de los Bomberos de Monforte de Lemos, de la Policía Nacional y de la Local, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

Finalmente, el fuego pudo ser apagado por los particulares y solo se vió afectado el calentador. Una persona que inhaló humo tuvo que ser trasladada por el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 hasta el hospital de referencia.

INCENDIO EN MONDOÑEDO

También, los servicios de emergencia han trabajado en un incendio en Mondoñedo. El 112 tuvo constancia poco antes de las 7.30 horas de la mañana, cuando varios particulares indicaron que ardía una vivienda en la rúa de Pardo Cela.

A continuación, informaron a los Bomberos de Barreiros, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mondoñedo. Además, se movilizó una ambulancia de las urgencias sanitarias, por precaución.

En estos momentos, y con el fuego controlado, los servicios de emergencia siguen trabajando en el punto para sofocarlo. No hubo personas afectadas y el fuego no se propagó a las casas anexas.