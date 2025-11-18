Personal de Atención Primaria se concentra ante centros de salud en medio de las negociaciones para parar la huelga

Concentración de personal de Atención Primaria ante centro de salud de Santiago de Compostela - CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El personal de la Atención Primaria ha arrancado este martes con el calendario de movilizaciones previas a la huelga conjunta convocada para el próximo 26 de noviembre en la Atención Primaria y que CIG, Simega y O'Mega han extendido también a los días 27 y 28.

Las concentraciones se inician en medio de las negociaciones entre las partes. Este mismo martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, apelaba a la "generosidad" de todos para tratar de evitar una huelga que, en plena ola de gripe, sería una "tormenta perfecta".

Los trabajadores se han concentrado durante 15 minutos a las puertas de los centros de salud y de los Puntos de Atención Continuada (PAC), a las 11 horas, y repetirán protesta a las 18 horas.

Para este miércoles 19 las organizaciones sindicales han convocado una movilización a las 11 horas delante de la Consellería de Sanidade para demandar la puesta en marcha de medidas "concretas" y de su planificación "exhaustiva", "que demuestren una verdadera decisión política de apostar por una Atención Primaria digna para el presente y el futuro".

"Esta es una huelga en defensa de la Atención Primaria, que se convoca ante una propuesta de la Consellería que supone dar un paso atrás en el modelo y volver al siglo pasado, obligando a médicos de familia a hacer la jornada común en los centros de salud y guardias en el PAC", destacan.

Lamentan que la propuesta trasladada a la Mesa Sectorial suponga "empeorar las condiciones de quien ya está trabajando" en este ámbito y que dificulte las posibilidades de nuevas incorporaciones, "puesto que las personas que quieran trabajar en la sanidad pública no optarán por la Atención Primaria".

"Para desconvocar la huelga necesitamos hechos concretos; no nos llega con que retiren la propuesta del día 17 y no nos llega con que nos digan que congelan la categoría de los FEAP. Queremos que la retiren porque no nos fiamos", recalcan.

Asimismo, demandan que se ponga en marcha una negociación real de un plan de ordenación de los recursos humanos para la Atención Primaria, algo que reclaman desde 2019.

"No vamos a paralizar las movilizaciones solo porque haya un compromiso de negociar, a estas alturas ya no nos fiamos de un calendario que llevan dos años incumpliendo", destacan.