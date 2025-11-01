Personal de Jevaso anuncia movilizaciones y recrimina a la empresa no aplicar el acuerdo de mejoras salariales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité de Jevaso ha anunciado la convocatoria de una primera concentración para el próximo miércoles, 5 de noviembre, para exigirle a la empresa que de inmediato actualice las nóminas y abone las cantidades que corresponden por los retrasos generados desde enero de 2024.

La protesta se realizará delante de la sede de Jevaso, en Arteixo, de 13 a 14 horas coincidiendo con el cambio de turno.

El comité explica en un comunicado que después de la publicación del convenio estatal de industria textil y confección, la empresa tenía el deber de actualizar las nóminas en base a las nuevas tablas y pagar los retrasos generados.

"Pero una vez revisadas las cantidades satisfechas a los trabajadores, se comprobó que estas eran muy inferiores a las que legalmente correspondían", denuncian.

Ante esta situación, el comité de empresa mantuvo una reunión con la empresa para exigirle explicaciones sobre las cuantías abonadas y sobre la actualización de la nóminas. En ella la empresa informa que decidió "unilateralmente" compensar los retrasos de convenio y la actualización de los conceptos salariales con las cuantías que está pagando por encima del convenio y que son fruto de una negociación firmada entre las partes en julio de 2023.

"Esto supone un recorte de los derechos económicos y un incumplimiento flagrante del acuerdo firmado con la representación social, que ni el comité ni el personal está dispuesto a tolerar, menos aún cuando Jevaso obtuvo mas de cuatro millones de euros de beneficios", critican.

"COMPLEMENTOS NO ABSORBIBLES"

Remarcan que el acuerdo firmado en julio del 2023 recoge "de manera expresa" la voluntad de las partes de que los complementos pactados "no serán absorbibles por incrementos salariales de convenio" e incluso se recoge de forma expresa que los complementos pactados se revisarán anualmente de conformidad con el incremento pactado y publicado sobre las tablas salariales de aplicación en cada momento en el convenio colectivo de la industria textil y confección.

Por ello, para el comité "no hay razón objetiva ni excusa posible" para que la empresa no cumpla con lo pactado con la parte social en 2023, por lo que tachan de "tomadura de pelo sin precedentes e intolerable" esta situación.

Así, además de la concentración del día 5, anuncian que durante ese día y el siguiente, se celebrarán asambleas con el personal para evaluar la propuesta de convocatoria de paros parciales que darían comienzo ya en la semana del Black Friday.