Personal de los PAC en huelga critica ante el Parlamento la "mala gestión" de la Xunta

Trabajadores de los Puntos de Atención Continuada (PAC) de Galicia, que mantienen una huelga indefinida desde el pasado 7 de enero, se han concentrado este miércoles ante el Parlamento de Galicia para denunciar la "mala gestión" de la Xunta en el ámbito sanitario y criticar la falta de avances para solucionar su conflicto.

Los manifestantes, uniformados y pertrechados con pancartas, han lanzado consignas con sus reclamaciones a las puertas del Pazo do Hórreo, coincidiendo con la intervención del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la Comisión de investigación sobre los efectos de los recortes en la sanidad gallega.

En declaraciones a los medios, la portavoz de los 'PAC en Pé de Guerra' de A Coruña, Ana Boedo, ha asegurado que no se ha producido "ningún avance" en la negociación de sus reclamaciones, dado que todavía no han sido convocados para tratar su huelga. "Todos los avances los transmiten a través de la prensa, pero a nosotros no nos han reunido para negociar nada", ha subrayado.

Sobre la situación de los PAC, Ana Boedo ha culpabilizado "directamente" a la Xunta como "responsables de la mala gestión" de recursos humanos. En este sentido, ha explicado que, ante la falta de médicos, podría solventarse "pagando el completo de horas" a mayores que realizasen los facultativos en activo, algo que no ocurre en casos de bajas o permisos. "Esa manera de tratar y esas formas son las que han ocasionado esta situación", ha apostillado.

Entre sus reclamaciones, ha recordado, está la de disponer de "equipos completos" en los PAC, que "no se penalice" en la jornada por "estar de baja o tener un permiso retribuido" o que se faciliten comida y cena en casos de guardias de 24 horas. Ana Boedo ha mencionado también el pacto salarial de 2008, "paralizado por la crisis", y que supone que actualmente falte "un 20 por ciento" de remuneración por noches y festivos.

Del mismo modo, Eva Vidal, médico del PAC de Cariño, ha hecho hincapié en que la reclamación "más importante" es la dotación de personal. Además, en declaraciones a los medios, ha explicado que "los pacientes son los primeros que sufren la precariedad", que los facultativos tratan de "paliar" en base a su "esfuerzo profesional".