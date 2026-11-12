El personal de la Xunta tendrá un permiso de 4 horas para votar y descanso al día siguiente si están en mesa

Papeletas para el voto por correo en la provincia de A Coruña - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El personal al servicio de la Administración autonómica de Galicia dispondrá de cuatro horas para acudir a votar si el 29 de noviembre no tiene descanso laboral. También dispone de esas mismas horas en el caso de hacerlo por correo para solicitar y entregar el sufragio.

Asimismo, en el supuesto de que se acredite que forma parte de una mesa electoral, ya sea como miembro por sorteo o como interventor, podrá disfrutar de una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas al día siguiente. Así lo dispone el Diario Oficial de Galicia (DOG) con motivo de la jornada electoral del próximo 29 de noviembre.

Concretamente, señala que estas personas tienen derecho, durante el día de la votación, a un permiso retribuido de jornada completa si no disfrutan en tal fecha de descanso semanal, y a una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas en el día inmediatamente posterior.

Por su parte, los apoderados tienen derecho a un permiso retribuido durante el día de la votación, si no disfrutan ese día de descanso semanal.

CANDIDATOS

El DOG señala también que aquel personal que se presente como candidato a las elecciones, previa solicitud, podrá ser dispensado de la prestación del servicio en sus respectivas unidades durante la campaña electoral; es decir, desde las cero horas del viernes 7 de julio de 2023 hasta las veinticuatro horas del viernes 21 de julio de 2023.

La competencia para la concesión del referido permiso le corresponderá a la secretaría general técnica de cada consellería u órgano directivo correspondiente de la respectiva entidad pública instrumental.

La orden del DOG recoge que las direcciones o jefaturas de personal de las dependencias donde prestan sus servicios las personas afectadas por esta orden les exigirán a estas los oportunos justificantes expedidos por las mesas electorales de que ejercieron su derecho al voto.