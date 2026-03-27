El peso del empleo autónomo en Galicia es tres puntos superior al del conjunto estatal: 18,8% frente a 15,8%

Archivo - Barco de pesca. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El peso del empleo autónomo en Galicia es "elevado", según el Instituto Galego de Estatística (IGE), si se compara con el resto de comunidades autónomas y con España. Así, en la comunidad gallega el 18,8% de las afiliaciones registradas el último día hábil de diciembre pertenecían a este régimen especial, frente al 15,8% del conjunto estatal.

En concreto, en diciembre de 2025, había 211.680 afiliaciones en alta laboral a la Seguridad Social de personas que trabajaban por cuenta propia en Galicia, bien en el régimen especial de autónomos (204.064), bien en el régimen especial del mar por cuenta propia (7.616).

Respecto a este último, las diferencias entre Galicia y el resto de comunidades son "aún más acusadas", según constata el IGE, ya que en el territorio gallego supone el 0,7% de las afiliaciones totales, pero estas afiliaciones representan el 64% de las registradas en toda España --para el conjunto del sistema de la Seguridad Social, Galicia supone el 5% de las afiliaciones--.

De las 211.680 afiliaciones de diciembre, el 12,5% corresponde al comercio al por menor, la actividad con más empleo autónomo en la comunidad.

A continuación se sitúan las actividades de agricultura y ganadería, con el 9,8% y en tercer lugar la restauración --servicios de comidas y bebidas--, con el 8,9%. En cuarto lugar figuran las actividades de construcción especializada, con el 8,8%.

El 66,8% de los autónomos de diciembre llevaban cinco o más años en activo. El 9,8% de tres a cinco, el 13,4% más de un año pero menos de tres y el 9,9% menos de un año.

La mayoría no mantienen ningún vínculo de pertenencia o exclusividad con otras entidades (el 59%). El 16,9% son socias de empresas colectivas y el 13,8% pertenecen a órganos de administración de sociedades mercantiles.

En torno a 16.852 trabajadores por cuenta propia son familiares de socios de sociedades mercantiles o colaboradores de titulares de explotación (el 8,3%). Dependientes económicamente de otras entidades (TRADE) de Galicia son 358 personas en el mes de estudio (el 0,2% del colectivo).

Las mayores concentraciones de empleo autónomo se dan en los ayuntamientos de las comarcas de Xalla y Terra de Soneira, así como en Muxía y Fisterra, y en Tordoia.

También destacan el interior de la provincia de Lugo --excepto los municipios de Lugo, Begonte y Outeiro de Rei--, algunos del interior de Ourense, próximos a las fronteras con León y Portugal, y el oeste de las provincias de A Coruña y Pontevedra.

En conjunto, el IGE señala que puede decirse que el empleo autónomo tiene más peso en las zonas rurales de Galicia, es decir, en las áreas con menor densidad de población.

SUPERVIVENCIA

El número de altas en este régimen disminuyó entre 2013 y 2020, y el valor máximo se registró en 2014, con 36.500. El mínimo, mientras, corresponde a 2020, con la pandemia de la covid, con 23.125. A partir de ese momento, la serie vuelve a crecer y en 2023 se registran 25.525 altas.

Por su parte, la tasa de supervivencia a un año --es decir, el porcentaje de emprendimientos por cuenta propia que siguen en alta laboral un año después de comenzar-- muestra una evolución descendiente hasta 2016. A partir de ese año, la tendencia pasa a ser ascendente, excepto en 2019, cuando baja ligeramente.

En 2013, la tasa de supervivencia del empleo autónomo en Galicia era del 50,5% un año después del alta. En 2022 alcanzó el 53,5%.

En 2023, la base media de este colectivo se situó en los 1.263,7 euros al mes, 137,3 euros más en el caso de los hombres que en el de las mujeres (1.320,5 por 1.183,2, respectivamente).

Por grupos de edad, tiene una clara tendencia ascendente al aumentar y la de los mayores de 60 años es un 35,2% superior a la de los menores de 30.